Президент России отметил, что ЕАЭС уже приносит ощутимую выгоду своим членам, а дальнейшая интеграция открывает новые возможности для бизнеса и граждан пяти стран. Стороны обсудили вопросы цифровизации, цифрового таможенного оформления, и принесли совместное заявление о развитии искусственного интеллекта.

В Астане, где сегодня проходит масштабное заседание Высшего Евразийского экономического совета, обсуждалась дальнейшая эволюция ЕАЭС как полноценного экономического пространства. Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что интеграция приносит ощутимую выгоду всем участникам союза: от роста доходов бизнеса до повышения качества жизни населения.

По его словам, товарные потоки между странами объединения в прошлом году достигли 95 миллиардов долларов, а единые правила торговли устраняют лишние барьеры, способствуя свободному перемещению товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Этого можно сделать вывод, что механизмы сотрудничества работают эффективно и приносят реальные блага 186 миллионам граждан пяти стран ЕАЭС - России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.

Алексей Лукашенко призвал к дальнейшему усовершенствованию правил в отрасли автомобилестроения, а Садыр Жапаров предложил создавать больше возможностей для малого и среднего бизнеса, акцентируя внимание на едином регулировании маркетплейсов. Армяне, в то же время, обеспокоены возможными рисками утраты льготных условий приоритетного доступа к рынку, если будет усилено сотрудничество с Европейским Союзом. Президент Киргизии отметил, что уже существующие общие правила позволяют предпринимателям использовать цифровые площадки для расширения рынка сбыта.

На фоне новых соглашений с Вьетнамом, ОАЭ, Монголией, Соединёнными Арабскими Эмиратами и потенциальным участием Сербии ЕАЭС просматривает перспективы расширения партнерства с международными структурами. В рамках форума обсуждалось объёмное внедрение электронного документооборота и полной цифровизации таможенного оформления, что стало ключевой темой для ускорения торговли. Участники форума подписали совместное заявление о ответственной разработке и применении искусственного интеллекта, что подчеркивает стратегическую приоритетность технологии для дальнейшего развития союза.

В заключение, мудрое слово Путина о пользе объединения подтверждает, что ЕАЭС продолжает развиваться в направлении более глубокого экономического взаимодействия, открывая новые возможности и усиливая позиции своих членов на мировой арене





