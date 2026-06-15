Путь драфт-пиков: как игроки первых раундов оказались в Каролине и Вегасе

Подробный обзор драфт-пиков, выбранных в первых раундах и впоследствии попавших в сборные Каролина Харрикейнс и Вегас Голден Найтс. Статья рассматривает цепочки обменов, даты сделок и драфты расширения, объясняя, как эти игроки стали частью своих текущих команд.

В этом материале рассматриваются игроки, выбранные в первых раундах драфт ов, которые в настоящее время выступают за команды Каролина Харрикейнс и Вегас Голден Найтс . Также анализируются другие драфт -пики и их последующие обмены.

Основное внимание уделяется хронологии сделок и тому, как различные выборы оказались в составе этих клубов. Рассмотрим ключевые переходы и обмены, которые сформировали текущий состав. Один из первых значимых обменов произошёл 30 июня 2013 года. Права на драфт-пик были отправлены из Кингс в Эдмонтон вместе с выбором третьего раунда (Антон Слепышев) и четвёртого раунда (Кайл Платзер).

Взамен Кингс получили пик второго раундра 2013 года (Валентин Зыков). Однако в тот же день Эдмонтон переправил эти права в Блюз, получив взамен пик третьего раунда (Богдан Якимов) и два пика четвёртого раунда (Джексон Хук, Айдан Мьюир).

Далее, 28 февраля 2014 года, этот пик оказался в Баффало в рамках крупной сделки: Сент-Луис отправил его вместе с Ярославом Галаком, Крисом Стюартом, пиком первого раунда 2015 года (Джек Рословик) и пиком третьего раунда 2016 года (Линус Нассен) в обмен на Райана Миллера и Стива Отта. Позже, 21 июня 2017 года, этот игрок был выбран на драфте расширения Вегасом и в 2023 году завоевал с командой Кубок Стэнли.

Джордан Мартинук, выбранный под 58-м номером Финикс Койотс в 2012 году, 3 мая 2018 года перешёл из Аризоны в Каролину вместе с пиком четвёртого раунда 2018 года (Люк Хенман). В обмен Койотс получили Маркуса Крюгера и выбор третьего раунда 2018 года (Тай Эмберсон).

Другая крупная сделка involving Мартинук произошла 7 марта 2025 года: он был обменян из Далласа в Каролину вместе с условным пиком первого раунда 2026 года, пиком третьего раунда того же года и условным пиком первого раунда 2028 года в обмен на Микко Рантанена. Что касается Петра Кочеткова, то его права были получены 2 августа 2018 года из Баффало вместе с Клиффом Пу, пиком третьего раунда 2019 года (Александр Никишин) и пиком шестого раунда 2020 года (Евгений Оксентюк).

Взамен Баффало получило Джеффа Скиннера. Также 26 июня 2009 года пик, связанный с Кочетковым, был обменян из Нью-Джерси в Калгари вместе с пиком первого раунда 2009 года (Тим Эриксон) на пик первого раунда (Джейкоб Джозефсон). Затем 27 июня 2009 года тот же пик отправился из Калгари в Лос-Анджелес вместе с пиком четвёртого раунда (Гаррет Уилсон) в обмен на пик третьего раунда 2009 года (Райан Хоуси).

Ещё один обмен involving этот пик случился 5 марта 2014 года, когда из Кингс в Баффало были отправлены пик и Хадсон Фашинг. Взамен Кингс получили Брейдена Макнэбба, Джонатана Паркера, пик второго раунда 2014 года (Алекс Линтуниеми) и пик второго раунда 2015 года (Эрик Чернак).

Фредерик Андерсен, выбранный под 87-м номером Анахайм Дакс в 2012 году, ранее был выбран Каролиной в седьмом раунде под 187-м номером в 2010 году, но перевышел на драфт. 20 июня 2016 года он перешёл из Анахайма в Торонто в обмен на пик первого раунда 2016 года (Сэм Стил) и пик второго раунда 2017 года (Максим Комтуа). 1 июля 2015 года он подписал контракт с Миннесотой как свободный агент. 26 февраля 2018 года его обменяли из Миннесоты в Монреаль на пик пятого раунда 2019 года (Матвей Гуськов). 2 января 2020 года он оказался в Оттаве в обмен на Энди Стуртза и пик пятого раунда 2021 года (Джек Бар). 11 апреля 2021 года его перевели из Оттавы в Бостон за пик третьего раунда 2022 года (Томас Хамара).

Наконец, 25 ноября 2023 года его забрали Айлендерс с драфта отказов Флориды. Джейкоб Слэвин, выбранный под 120-м номером Каролиной в 2012 году, 20 января 2012 года был получен из Нью-Джерси вместе с Джо Сова в обмен на Алексея Поникоровского. 24 февраля 2020 года его права обменяли из Калгари в Лос-Анджелес на Дерека Форбота. 24 июля 2021 года Лос-Анджелес отправил его вместе с пиком третьего раунда 2021 года (Антон Олссон) в Каролину в обмен на пик второго раунда того же года (Самуэль Хелениус). 6 июня 2023 года Слэвин вместе с Хелге Грансом, Кэлом Петерсеном и пиком второго раунда 2024 года (Йессе Пулккинен) перешёл из Кингс в Филадельфию в обмен на Ивана Проворова и Хэйдена Ходгсона





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