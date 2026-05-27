Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением по случаю Дня пограничника, отметив их вклад в безопасность страны и героизм.

Президент России Владимир Путин 28 мая выступил с видеообращением, в котором поздравил личный состав, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с их профессиональным праздником.

Глава государства подчеркнул, что на протяжении всей истории Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства, верой и правдой служили Родине и народу. Пограничная служба является надёжным звеном в обеспечении безопасности страны и граждан, сказал Путин. Президент отметил, что пограничники всегда первыми вставали на пути врага и сражались за Родину. Он обратил внимание, что люди не забудут героизм воинов, которые в первые дни Великой Отечественной войны задержали на границе продвижение нацистов.

Путин также упомянул пограничников, выполнявших интернациональный долг в Афганистане. Кроме того, глава государства отметил бесстрашные и решительные действия личного состава Пограничной службы в рамках специальной военной операции. В наши дни, в ходе спецоперации, вы на деле доказываете свой профессионализм, заявил президент. Российский лидер выразил благодарность сотрудникам и ветеранам ведомства за преданность стране и боевую работу.

По словам Путина, власти РФ продолжат укреплять кадровый потенциал и оснащенность подразделений. Он пожелал пограничникам новых успехов в службе, а их родным и близким - самых добрых слов. Празднование Дня пограничника символизирует уважение к тем, кто стоит на страже государственных границ. Важность этой службы трудно переоценить, особенно в условиях современных вызовов и угроз.

Пограничники не только защищают территориальную целостность, но и обеспечивают экономическую безопасность, пресекая контрабанду и незаконную миграцию. Исторически сложилось, что именно пограничники первыми принимали удар врага, и их самоотверженность служит примером для будущих поколений. Президент подчеркнул, что государство делает всё возможное, чтобы повысить престиж службы и создать достойные условия для военнослужащих. В ответ на поздравление ветераны и действующие сотрудники выразили готовность и дальше с честью выполнять свой долг.

День пограничника отмечается ежегодно 28 мая и является важным праздником для всей страны

