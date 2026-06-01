Путин поручил оказать соцподдержку пострадавшим от паводков в Дагестане и Чечне до 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин дал указания обеспечить предоставление мер социальной помощи до 1 сентября гражданам, потерявшим жильё в результате мартовско-апрельских паводков 2026 года в Дагестане и Чечне. Поручения опубликованы на сайте Кремля. Поддержка предусмотрена даже для тех, чьи жилые объекты не были зарегистрированы, но фактически использовались как единственное жилище. Также правительству поручено разработать систему страхования жилья от ЧС. Напомним, добровольцы из ДНР присоединились к ликвидации последствий наводнения в Дагестане.

Москва, 1 июня - АиФ-Москва. Президент РФ Владимир Путин распорядился до 1 сентября обеспечить предоставление мер социальной помощи гражданам, лишившимся жилья в ходе паводков, произошедших в марте-апреле 2026 года на территориях Дагестан а и Чечни.

Соответствующий перечень поручений, сформированный по итогам встречи главы государства с представителями органов местного самоуправления, опубликован на официальном интернет-портале Кремля. Как подчеркнул российский лидер, социальная поддержка должна распространяться и на те случаи, когда утраченные объекты недвижимости не прошли процедуру государственной регистрации, однако фактически использовались гражданами для постоянного проживания в качестве единственного жилища. Отдельным пунктом правительству поручено разработать и внедрить механизмы страхования жилого фонда от последствий чрезвычайных ситуаций. Ранее сообщалось, что добровольцы из ДНР решили помочь устранить последствия наводнения в Дагестане





