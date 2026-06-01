Путин выразил соболезнования семьям погибших в Старобельске и поручил поддержать пострадавших

В ходе совещания по инциденту в Старобельске президент России Владимир Путин обсудил трагедию в колледже, где в результате атаки погибли 21 человек и 63 получили ранения. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что удар был нанесен с помощью 16 беспилотников. МИД РФ объявил о системных ударах по целям ВПК Украины в ответ на теракт.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и глава Старобельск ого муниципального округа Владимир Чернев приняли участие в совещании, посвященном трагическим событиям в Старобельск е.

Перед началом работы Владимир Путин выступил с обращением, в котором выразил глубокие соболезнования семьям погибших. Он подчеркнул, что каждый, кто столкнулся с этой трагедией, потерял самое дорогое - детей и внуков. Президент поручил отнестись к каждому пострадавшему семье с максимальным вниманием и поддержкой. По его словам, в результате удара по колледжу погиб 21 воспитанник, а 42 человека получили ранения.

Путин отметил, что воспитанники Старобельского профессионального колледжа были переведены на дистанционное обучение, и важно обеспечить им завершение учебного года, прохождение аттестации и получение дипломов выпускниками. Президент попросил генерального прокурора и председателя Следственного комитета дать правовую оценку произошедшему и доложить о ходе работы по выявлению всех причастных к преступлению. В ходе совещания Леонид Пасечник сообщил, что для удара по учебному заведению Вооруженные Силы Украины использовали 16 беспилотников.

Инцидент произошел в ночь на 22 мая, когда украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа, в котором в тот момент находились 86 подростков. В результате погибли 21 человек, 63 получили ранения. 25 мая Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило о планируемых системных ударах по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, а также по центрам принятия решений и командным пунктам в качестве ответа на теракт в Старобельске. МИД РФ подчеркнул, что такие действия являются законным ответом на военное преступление





