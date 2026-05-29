Путин: переход Армении на экономические стандарты Евросоюза приведет к свернувшимся интеграционным процессам

Президент России Владимир Путин заявил, что переход Армении на экономические стандарты Евросоюза приведет к свернувшимся интеграционным процессам. Российский лидер подчеркнул, что технические нормативы и фитосанитарные стандарты Евразийского экономического союза и Европы сегодня несовместимы во многих отраслях, включая требования к маркам стали и пищевой продукции. Он предупредил, что при выходе из Евразийского экономического союза Армения утратит доступ к соглашениям о свободной торговле, а ее гражданам потребуется приобретать патенты для работы на территории России.

В случае перехода Армении на экономические стандарты Евросоюз а интеграционные процессы с республикой придется свернуть. Об этом 29 мая заявил президент России Владимир Путин , отвечая на вопрос.

По словам российского лидера, технические нормативы и фитосанитарные стандарты Евразийского экономического союза и Европы сегодня несовместимы во многих отраслях, включая требования к маркам стали и пищевой продукции. Российский лидер подчеркнул, что в Евразийском экономическом союзе нормы по контролю генно-модифицированных продуктов значительно строже, чем в Евросоюзе. Поэтому, по мнению Путина, совместить одно с другим практически невозможно. Поэтому мы вынуждены будем по большому счету всю нашу работу в данном случае с Арменией в сфере экономики, касающуюся интеграционных процессов, свернуть.

Президент России отметил, что Ереван на данный момент имеет доступ к развитому рынку объединения, а низкие цены на российские энергоносители являются не единственным преимуществом сотрудничества. Он предупредил, что при выходе из Евразийского экономического союза Армения утратит доступ к соглашениям о свободной торговле, а ее гражданам потребуется приобретать патенты для работы на территории России. В этот же день Путин заявил, что народы России и Армении связывают узы дружбы и особых отношений на протяжении столетий.

По его словам, для России хорошо всё, что идет на пользу армянскому народу. При этом он подчеркнул, что любые решения Еревана не смогут разрушить связи между государством и Арменией. Президент России подчеркнул, что в ЕАЭС нормы по контролю генно-модифицированных продуктов значительно строже, чем в ЕС. В ЕАЭС и ЕС сегодня существуют разные стандарты в области маркировки и контроля генно-модифицированных продуктов.

Это является значительным различием между двумя экономическими союзами. Поэтому, по мнению Путина, совместить одно с другим практически невозможно. Поэтому мы вынуждены будем по большому счету всю нашу работу в данном случае с Арменией в сфере экономики, касающуюся интеграционных процессов, свернуть. Президент России отметил, что Ереван на данный момент имеет доступ к развитому рынку объединения, а низкие цены на российские энергоносители являются не единственным преимуществом сотрудничества.

Он предупредил, что при выходе из ЕАЭС Армения утратит доступ к соглашениям о свободной торговле, а ее гражданам потребуется приобретать патенты для работы на территории России. В этот же день Путин заявил, что народы России и Армении связывают узы дружбы и особых отношений на протяжении столетий. По его словам, для России хорошо всё, что идет на пользу армянскому народу. При этом он подчеркнул, что любые решения Еревана не смогут разрушить связи между государством и Арменией.

Президент России подчеркнул, что в ЕАЭС нормы по контролю генно-модифицированных продуктов значительно строже, чем в ЕС. В ЕАЭС и ЕС сегодня существуют разные стандарты в области маркировки и контроля генно-модифицированных продуктов. Это является значительным различием между двумя экономическими союзами. Поэтому, по мнению Путина, совместить одно с другим практически невозможно.

Поэтому мы вынуждены будем по большому счету всю нашу работу в данном случае с Арменией в сфере экономики, касающуюся интеграционных процессов, свернуть. Президент России отметил, что Ереван на данный момент имеет доступ к развитому рынку объединения, а низкие цены на российские энергоносители являются не единственным преимуществом сотрудничества. Он предупредил, что при выходе из ЕАЭС Армения утратит доступ к соглашениям о свободной торговле, а ее гражданам потребуется приобретать патенты для работы на территории России.

В этот же день Путин заявил, что народы России и Армении связывают узы дружбы и особых отношений на протяжении столетий. По его словам, для России хорошо всё, что идет на пользу армянскому народу. При этом он подчеркнул, что любые решения Еревана не смогут разрушить связи между государством и Арменией





