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Путин и Мирзиёев обсудили двусторонние экономические связи и проект строительства АЭС в Узбекистане

Экономика News

Путин и Мирзиёев обсудили двусторонние экономические связи и проект строительства АЭС в Узбекистане
Владимир ПутинШавкат МирзиёевСанкт-Петербургский Международный Экономически
📆6/4/2026 10:27 PM
📰Президент России
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В ходе встречи президентов России и Узбекистана в Санкт-Петербурге были обсуждены вопросы двусторонних экономических связей, ситуация в регионе и мире, а также проект строительства первой атомной электростанции в Узбекистане российского дизайна.

Президент России Владимир Путин и Президент Узбекистан а Шавкат Мирзиёев встретились в Санкт-Петербурге для участия в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. В ходе встречи они обсудили двусторонние экономические связи и ситуацию в регионе и мире.

Также они отметили успешное развитие экономик обеих стран, рост товарооборота и взаимных инвестиций. Особое внимание было уделено проекту строительства первой атомной электростанции в Узбекистане российского дизайна. Президенты выразили уверенность в том, что этот проект будет взаимовыгодным и стратегически важным для обеих стран

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Президент России /  🏆 1. in RU

Владимир Путин Шавкат Мирзиёев Санкт-Петербургский Международный Экономически Двусторонние Экономические Связи Атомная Электростанция Узбекистан Россия

 

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