Путин и Мирзиёев обсудили двусторонние экономические связи и проект строительства АЭС в Узбекистане

В ходе встречи президентов России и Узбекистана в Санкт-Петербурге были обсуждены вопросы двусторонних экономических связей, ситуация в регионе и мире, а также проект строительства первой атомной электростанции в Узбекистане российского дизайна.
Президент России Владимир Путин и Президент Узбекистан а Шавкат Мирзиёев встретились в Санкт-Петербурге для участия в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. В ходе встречи они обсудили двусторонние экономические связи и ситуацию в регионе и мире.
Также они отметили успешное развитие экономик обеих стран, рост товарооборота и взаимных инвестиций. Особое внимание было уделено проекту строительства первой атомной электростанции в Узбекистане российского дизайна. Президенты выразили уверенность в том, что этот проект будет взаимовыгодным и стратегически важным для обеих стран
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