Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ поделился оценкой экономической ситуации, указав на рост в 5,4% и необходимость борьбы с инфляцией для устойчивого развития.

Российская экономика демонстрирует уверенное движение к достижению целевых показателей, показывая стабильный рост. Как сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме, текущая ситуация свидетельствует о положительной динамике, хотя экономика ещё не полностью вышла на запланированные ориентиры.

Глава государства подчеркнул, что рост в размере 5,4% является хорошим результатом в условиях внешних вызовов. Однако Путин признал наличие проблемных моментов в макроэкономике, среди которых главной остаётся высокая инфляция. Именно инфляционное давление, по его словам, стало причиной жёстких решений, предпринятых Банком России и финансовыми властями. Эти меры направлены на сдерживание роста цен и оздоровление общей экономической ситуации.

Ранее президент дал указание правительству закрепить сложившуюся положительную динамику и обеспечить более устойчивый экономический рост. По словам Путина, сложившийся позитивный тренд должен не только сохраниться, но и распространиться на большее количество отраслей и секторов экономики. Для этого кабинету министров необходимо подготовить дополнительные меры, которые позволят сделать экономическое развитие более основательным и долгосрочным. Аналитики отмечают, что такие заявления главы государства отражают курс на укрепление финансовой стабильности, но подчёркивают необходимость комплексных шагов по снижению инфляции и поддержке инвестиционной активности. В越快..





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