Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Путин заявил об уверенном возвращении российской экономики к целевым показателям

Экономика News

Путин заявил об уверенном возвращении российской экономики к целевым показателям
Экономика РоссииВладимир ПутинПМЭФ
📆6/4/2026 6:38 PM
📰lifenews_ru
57 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 47% · Publisher: 68%

Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ поделился оценкой экономической ситуации, указав на рост в 5,4% и необходимость борьбы с инфляцией для устойчивого развития.

Российская экономика демонстрирует уверенное движение к достижению целевых показателей, показывая стабильный рост. Как сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме, текущая ситуация свидетельствует о положительной динамике, хотя экономика ещё не полностью вышла на запланированные ориентиры.

Глава государства подчеркнул, что рост в размере 5,4% является хорошим результатом в условиях внешних вызовов. Однако Путин признал наличие проблемных моментов в макроэкономике, среди которых главной остаётся высокая инфляция. Именно инфляционное давление, по его словам, стало причиной жёстких решений, предпринятых Банком России и финансовыми властями. Эти меры направлены на сдерживание роста цен и оздоровление общей экономической ситуации.

Ранее президент дал указание правительству закрепить сложившуюся положительную динамику и обеспечить более устойчивый экономический рост. По словам Путина, сложившийся позитивный тренд должен не только сохраниться, но и распространиться на большее количество отраслей и секторов экономики. Для этого кабинету министров необходимо подготовить дополнительные меры, которые позволят сделать экономическое развитие более основательным и долгосрочным. Аналитики отмечают, что такие заявления главы государства отражают курс на укрепление финансовой стабильности, но подчёркивают необходимость комплексных шагов по снижению инфляции и поддержке инвестиционной активности. В越快..

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lifenews_ru /  🏆 2. in RU

Экономика России Владимир Путин ПМЭФ Рост ВВП Инфляция Банк России

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-04 21:38:27