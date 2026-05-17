Путин помог своей первой учительнице разместиться в салоне автомобиля

Президент России Владимир Путин сам управлял автомобилем Aurus во время неформальной встречи со своей первой учительницей. Он галантно помог ей разместиться в салоне автомобиля, заняв водительское кресло лично и пересаживая штатного водителя на соседнее сиденье.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Президент России Владимир Путин сам управлял автомобилем Aurus во время неформальной встречи со своей первой учительницей.

Подробности их совместной поездки по Москве Вера Гуревич раскрыла в беседе с журналистом ИСПедагог рассказала, как руководитель страны галантно помог ей разместиться в салоне автомобиля. На просьбы женщины не утруждаться он реагировал неизменно вежливо, продолжая заботиться о комфорте пассажирки.

"Сам посадил. Я говорю: «Я сама, я сама». А он все пытается мне помочь войти в машину", — поделилась Гуревич. По её словам, Владимир Путин занял водительское кресло лично, а его штатный водитель пересел на соседнее сиденье.

Описывая этот момент, учительница тепло пошутила. Она отметила, что президент был за рулём, пока вёз столь ценного пассажира, назвав себя в шутку «драгоценным товаром». Напомним, 11 мая глава государства прибыл к столичной гостинице на автомобиле Aurus Komendant, чтобы забрать Веру Гуревич на ужин. В холле отеля состоялась короткая беседа, после которой президент ненадолго отвлекся на разговор с приехавшим из Сочи мужчиной.

Церемония с посадкой в машину стала продолжением теплой встречи. Заняв место за рулем, Владимир Путин отправился с педагогом в путь по вечернему городу





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Путин Учительница Аurus Салоне Водительское Кресло Заняв Место За Рулем Поездка Вечернему Городу

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Путина в Абу-Даби встретили конный эскорт и семь истребителейВладимир Путин на автомобиле Aurus прибыл в президентский дворец Каср аль-Ватан в Абу-Даби, где проведет российско-эмиратские переговоры во время государственного визита в Объединенные Арабские Эмираты: Видео: ТАСС/Ruptly

Read more »

Путин прокатил Токаева по Омску на Aurus — видеоПрезидент России Владимир Путин прокатил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева по Омску на автомобиле Aurus.

Read more »

Путин: серийный выпуск Aurus усилит присутствие автомобилей из России на мировом рынкеПрезидент подчеркнул, что около 70% поставщиков комплектующих для автомобиля Aurus составляют отечественные компании

Read more »

На ВЭФе представили водородный AurusНа ВЭФе представили водородный Aurus. Модель получила название Hydrogen. Запас хода составляет до 600 километров, отсутствуют выбросы СО2.

Read more »

Ширинов покинул пост гендиректора AurusГенеральный директор компании Aurus Адиль Ширинов покинул свой пост, его обязанности сейчас выполняет ранее занимавший должность исполнительного директора компании Николай Ходосевич, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Aurus.

Read more »

Aurus не испытывает нехватки запчастей - Российская газетаПроизводитель автомобилей Aurus не испытывает дефицит в запасных частях и комплектующих

Read more »