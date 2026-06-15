Путин обсудил с Никитиным строительство высокоскоростных магистралей

Президент России Владимир Путин обсудил с министром транспорта РФ Сергеем Никитиным вопросы развития железнодорожного и водного транспорта в стране. По словам Никитина, в настоящее время ведется активное строительство высокоскоростных магистралей, в том числе Москва - Минск и Москва - Нижний Новгород - Казань.

Президент России Владимир Путин обсудил с министром транспорта РФ Сергеем Никитиным вопросы развития железнодорожного и водного транспорта в стране. По словам Никитина, в настоящее время ведется активное строительство высокоскоростных магистралей, в том числе Москва - Минск и Москва - Нижний Новгород - Казань.

Путин поддержал идею строительства высокоскоростной магистрали Москва - Минск и заявил, что займется вопросом о разработке концепции развития водного транспорта, в том числе для определения полномочий в этой сфере между федеральными и региональными уровнями. Министр транспорта также отметил, что средний возраст пассажирских судов для речных перевозок сейчас составляет 38 лет, но он будет снижаться во многом за счет выпуска нового флота





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