Путин и Трамп обсудили возможность временного прекращения огня в Украине

📆4/29/2026 7:40 PM
📰dw_russian
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил готовность Москвы ввести очередное временное прекращение огня в Украине. Переговоры прошли в дружественной и деловой атмосфере, основная тема обсуждения – украинский конфликт.

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трамп ом в среду, 29 апреля. В ходе беседы, инициированной российской стороной, Путин выразил готовность Москвы к введению очередного временного прекращения огня в Украине.

Переговоры, продолжавшиеся более полутора часов, были охарактеризованы помощником президента России Юрием Ушаковым как прошедшие в дружественной, откровенной и деловой атмосфере. Дональд Трамп подтвердил факт разговора с российским лидером, сообщив журналистам в Овальном кабинете о давнем знакомстве с Владимиром Путиным. Американский президент заявил, что именно он предложил российскому лидеру возможность заключения небольшого перемирия в зоне конфликта. Трамп выразил уверенность в том, что Путин может согласиться на это предложение.

Основной темой обсуждения, по словам Трампа, являлся украинский конфликт, однако он подчеркнул, что его приоритетом является прекращение боевых действий в Украине. Он прямо заявил, что готов обсуждать помощь России только после достижения прогресса в урегулировании конфликта, сказав: 'Я бы предпочел, чтобы вы занялись прекращением войны в Украине. Я сказал - прежде чем вы поможете мне, я хочу прекратить вашу войну'. Предложение о прекращении огня, намеченном на 9 мая, перекликается с ранее объявленным 'пасхальным перемирием', которое Путин ввел в начале апреля.

Тогда российские войска формально прекратили огонь с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля. Однако, несмотря на объявленное перемирие, обе стороны конфликта обвиняли друг друга в его нарушении и продолжении боевых действий. Ситуация вокруг Украины остается крайне сложной и напряженной, и любые попытки достижения перемирия, даже временного, могут рассматриваться как шаг в правильном направлении. Важно отметить, что в феврале 2025 года Соединенные Штаты возобновили диалог с Российской Федерацией, однако позиции Вашингтона, Брюсселя, Киева и Москвы по урегулированию конфликта существенно различаются.

Особенно ярко это проявилось в 'мирном плане', предложенном Дональдом Трампом в ноябре, который вызвал неоднозначную реакцию в международном сообществе. Этот план, детали которого не были полностью раскрыты, предполагает новый подход к решению украинского кризиса, который, по мнению некоторых экспертов, может не соответствовать интересам всех сторон. В контексте текущей геополитической обстановки, важно учитывать и другие факторы, влияющие на ситуацию. Например, выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК, который связывают с последствиями войны, развязанной Трампом против Ирана.

Также отмечается нежелание НАТО проводить ежегодные саммиты из-за опасений встреч с Дональдом Трампом. Внутриполитическая ситуация в США также характеризуется нестабильностью, о чем свидетельствуют неоднократные покушения на жизнь президента. Администрация Трампа внесла значительные изменения в стиль управления, характеризующиеся 'новой искренностью' и хаосом. Кроме того, война США против Ирана оказывает негативное влияние на экономику Германии, как отметил Фридрих Мерц.

В Туапсе была остановлена утечка нефти после атаки беспилотников, а The Wall Street Journal сообщает о распоряжении Трампа готовиться к затяжной блокаде Ирана. Сам Трамп заявил, что Иран стремится к тому, чтобы США открыли Ормузский пролив. Все эти события свидетельствуют о сложной и многогранной геополитической ситуации, в которой украинский конфликт является лишь одним из элементов

