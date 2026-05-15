Президент России опубликовал указ о единых региональных мерах поддержки ветеранов СВО, включая льготы в культурной, образовательной и социальной сферах. Также бессрочно сохранена поддержка семей погибших участников спецоперации.

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий единый пакет базовых региональных мер поддержки ветеранов специальной военной операции ( СВО ) и членов их семей. Документ опубликован 15 мая на официальном портале правовой информации и подписан с целью обеспечения единообразия в предоставлении льгот в субъектах РФ.

Меры охватывают участников СВО, ветеранов боевых действий на приграничных территориях, а также ополченцев Донбасса, приехавших с 2014 года. В перечень льгот вошли: бесплатный доступ к культурным и спортивным учреждениям, помощь в заключении социальных контрактов и предоставление бесплатной юридической поддержки. Участники СВО также получат возможность внеочередного санаторно-курортного лечения и бесплатной психологической помощи. В сфере образования предусмотрено льготное зачисление, а социальные услуги предусматривают приоритетное их предоставление.

Бессрочными остаются поддержка для семей погибших или пропавших без вести участников СВО. Ранее президент заявил, что ветеранам СВО стоит привлечь к работе в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), подчеркнув их опыт и тактические навыки, которые помогут промышленности. По его мнению, ветераны — это герои, способные быстро адаптироваться к вызовам и лучше других знающие потребности боевых подразделений. Работа комиссии при Госпоте направлена на совершенствование мер поддержки и создание единого общедоступного стандарта при визуализации льгот ветеранам и семьям погибших





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ветераны СВО Помощь Ветеранам Льготы Ветеранам СВО Президент Путин

United States Latest News, United States Headlines