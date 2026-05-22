Владимир Путин призвал украинских военных не выполнять преступные приказы киевских властей после того, как ВСУ ударили по колледжу в ЛНР, при котором погибли студенты. Путин также напомнил, что украинские военные привели присягу на верность своему народу, а не на антинародную хунт, которая грабит Украину и издевается над этим народом.

На встрече с выпускниками программы «Время героев» президент назвал удар по колледжу и общежитию в Старобельске терактом и призвал военных ВСУ не выполнять преступные приказы киевского режима. Российский лидер выразил уверенность в том, что такие удары нужны киевскому режиму, чтобы отвлечь внимание от происходящего на фронте и затем свалить все последствия на Россию.

По словам Путина, ситуация на фронте для ВСУ стала почти катастрофической — не помогает ни западная помощь, которую разворовывают, ни насильная мобилизация, когда людей вылавливают на улицах «как собак бродячих»





