Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в Астане объяснил, почему нельзя назвать точные сроки завершения специальной военной операции. Он также выразил уверенность в скором завершении конфликта и вновь заявил о готовности России к переговорам, а также опроверг слухи об агрессивных планах против Европы.

В ходе выступления в Астане президент Российской Федерации Владимир Путин затронул ключевые вопросы, касающиеся текущей ситуации на Украине и российско- запад ных отношений. Глава государства подчеркнул, что на данном этапе невозможно назвать точные сроки завершения специальной военной операции, сославшись на динамичность боевых действий и необходимость избегать опрометчивых заявлений.

По его словам, любые прогнозы в условияхongoing конфликта являются необдуманными, и он не намерен делать этого. Вместе с тем президент подтвердил свою уверенность в том, что украинский конфликт движется к завершению, что основано на анализе оперативной обстановки на поле боя. Он также вновь заявил, что Россия никогда не отказывалась от диалога по урегулированию ситуации. Путин отметил, что отдельные международные контакты по украинской тематике продолжаются, однако полноценных переговоров в настоящее время не ведется.

Отдельно президент рассмотрел вопросы безопасности Европы, опровергнув утверждения о наличии у России агрессивных планов в отношении европейских государств. Он напомнил, что трагедия на Украине во многом стала следствием политики Запада, который, несмотря на гарантии о нерасширении НАТО на восток, продолжил продвижение альянса к границам России. Согласно позиции Москвы, теперь западные страны пытаются переложить ответственность на Россию и выставить её инициатором конфликта. Путин подчеркнул, что Россия не угрожает европейским странам, а все действия Запада направлены на поддержание конфронтации с РФ





