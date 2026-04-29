Путин поручил оказать помощь пострадавшим от наводнений в Чечне и Дагестане

Президент России выразил обеспокоенность ситуацией в Чечне и Дагестане, вызванной масштабными наводнениями, и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Разрабатывается план восстановления пострадавших районов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил серьезную обеспокоенность ситуацией, сложившейся в Чеченской Республике и Республике Дагестан в результате масштабных наводнений. В ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым 29 апреля, президент подчеркнул важность оперативного и ответственного подхода к оказанию помощи всем пострадавшим.

Путин отметил, что внимательно следит за ходом работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, высоко оценив взаимодействие местных властей с Министерством по чрезвычайным ситуациям и лично с министром, направленным для координации усилий в регионе. Президент призвал к неформальному подходу при оценке масштабов ущерба, чтобы не упустить из виду ни одного нуждающегося в помощи. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить всестороннюю поддержку, аналогично той, которая оказывается в Дагестане.

Ситуация в Дагестане остается крайне сложной. 7 апреля глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в 11 муниципалитетах, наиболее пострадавших от наводнений. По его данным, стихийное бедствие нанесло ущерб 842 значимым социальным объектам, включая школы, больницы и другие учреждения. Критической точкой стала ситуация с Геджухским водохранилищем, которое 5 апреля переполнилось, что привело к прорыву земляного вала и масштабным разрушениям. К сожалению, трагическим исходом стало гибель беременной женщины и ребенка, унесенных стремительным течением.

Кроме того, в Махачкале произошло обрушение многоквартирного дома, что усугубило и без того тяжелую обстановку. Оперативные службы работают в усиленном режиме, проводя спасательные работы и эвакуируя население из зон затопления. Министерство по чрезвычайным ситуациям России активно задействует авиацию для доставки гуманитарной помощи в труднодоступные горные районы Дагестана, отрезанные от транспортного сообщения из-за непогоды. 15 апреля вертолет МЧС доставил около 500 кг необходимых продуктов и медикаментов.

В ответ на сложившуюся ситуацию, Александр Куренков, глава МЧС России, 9 апреля предложил отнести обстановку в Дагестане и Чечне к чрезвычайной ситуации федерального характера, что позволит привлечь дополнительные ресурсы и ускорить процесс восстановления. Межведомственный оперативный штаб уже подготовил проект плана по восстановлению пострадавших районов, который был направлен в профильные ведомства для согласования. 13 апреля президент Путин утвердил перечень поручений по ликвидации последствий паводков в Дагестане, что свидетельствует о приоритетном внимании федерального центра к проблеме.

В настоящее время ведется оценка ущерба, нанесенного наводнениями, и разрабатываются планы по восстановлению жилых и социальных объектов. Особое внимание уделяется обеспечению жильем граждан, лишившихся крова, и оказанию психологической помощи пострадавшим. Власти обеих республик призывают население к бдительности и соблюдению мер предосторожности, а также координируют свои действия с федеральными структурами для эффективного преодоления последствий стихийного бедствия. Работа по оказанию помощи пострадавшим будет продолжаться до полного восстановления нормальной жизни в пострадавших регионах





