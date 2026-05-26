Путин: новая конституция Казахстана отвечает духу времени

Президент РФ Владимир Путин отметил, что новая конституция Казахстана отвечает духу времени и является ответом на потребности современного общества. Он также подчеркнул, что граждане страны, проголосовавшие за принятие новой конституции, одобрили курс президента Казахстана Касым-Жомар Токаева на развитие государства, укрепление экономики и духовно-нравственное развитие.
Новая конституция Казахстана отвечает духу времени, отметил президент РФ Владимир Путин в своей статье «Россия — Казахстан: союз в сердце Евразии», опубликованной 27 мая на сайте Кремля.
"Недавно ваша республика приняла новую, отвечающую духу времени и ориентированную в будущее Конституцию", — подчеркнул Путин. Он отметил, что граждане страны, проголосовавшие за принятие новой конституции, выразили одобрение проводимому президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым курсу, нацеленному на развитие государства, укрепление экономики и духовно-нравственное развитие.
"Убежден, что все эти масштабные преобразования будут успешными и на деле поспособят укреплению государства и росту благосостояния людей", — заявил Путин. Путин и Токаев могут приехать на форум России и Казахстана в Омск На встрече с главой региона президент РФ оценил успехи в экономике и призвал активнее привлекать кадры в космическую отрасль Помощник президента РФ Юрий Ушаков 26 мая сообщил, что на 28-29 мая запланирован государственный визит Путина в Казахстан.
Поездка приурочена к проведению в Астане саммита ЕврАзЭС и заседанию Высшего Евразийского экономического совета. Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев 30 апреля сообщал, что предстоящий визит президента РФ в Казахстан позволит вывести отношения Москвы и Астаны на новый уровень
