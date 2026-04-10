Путин: России необходимо создавать собственные системы ИИ для укрепления обороноспособности

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития суверенных отечественных систем искусственного интеллекта для обеспечения безопасности и обороноспособности страны. Он подчеркнул важность независимости в этой области и отметил опыт зарубежных стран.

Москва, 10 апреля - АиФ-Москва. Российская Федерация должна уделить первостепенное внимание разработке собственных систем искусственного интеллекта (ИИ) для усиления обороноспособности и обеспечения национальной безопасности. Президент России Владимир Путин подчеркнул критическую важность достижения максимальной независимости в этой области, отдавая приоритет суверенным отечественным разработкам.

Выступая на совещании, посвященном перспективам развития технологий ИИ, Путин отметил, что владение передовыми технологиями в данной сфере является необходимым условием для поддержания стратегического паритета. Российский лидер подчеркнул, что иностранные оборонные структуры активно инвестируют значительные средства в исследования и разработки в области ИИ, добиваясь при этом заметных успехов. Москва осознает и анализирует опыт зарубежных государств, включая методы работы государственных компаний и оборонных ведомств, которые привлекают как государственные, так и частные инвестиции для достижения выдающихся результатов. В данном контексте Путин обратил внимание на необходимость выработки эффективной стратегии, которая позволит России не только догнать, но и превзойти зарубежные достижения в области ИИ, обеспечивая при этом независимость от иностранных технологических решений. Это особенно актуально в свете растущей геополитической напряженности и гонки вооружений, где ИИ играет ключевую роль.\Развитие ИИ в России должно строиться на основе комплексного подхода, включающего как научные исследования и разработки, так и подготовку квалифицированных кадров. Президент подчеркнул необходимость создания благоприятных условий для инновационной деятельности, включая поддержку стартапов, предоставление грантов и льгот для компаний, занимающихся разработкой ИИ. Важным аспектом является формирование экосистемы, способствующей обмену опытом и сотрудничеству между научными кругами, бизнесом и государственными структурами. Путин также отметил важность обеспечения информационной безопасности и защиты данных, используемых в системах ИИ, чтобы предотвратить несанкционированный доступ и использование этих технологий в ущерб интересам России. Кроме того, необходимо уделить внимание этическим аспектам применения ИИ, включая разработку правил и стандартов, регулирующих использование этих технологий в различных сферах деятельности. В частности, речь идет о применении ИИ в оборонной промышленности, медицине, образовании и других социально значимых областях. Реализация этой стратегии потребует значительных финансовых вложений, но, по мнению президента, это инвестиции в будущее России, в ее безопасность и процветание. Государство готово оказать всестороннюю поддержку разработчикам ИИ, обеспечивая им доступ к ресурсам, необходимым для достижения поставленных целей.\В рамках реализации намеченной стратегии планируется разработка национального плана внедрения ИИ, направленного на координацию усилий различных ведомств и организаций. Этот план должен включать конкретные мероприятия, сроки их выполнения и ответственных лиц. Путин поручил соответствующим структурам активизировать работу по созданию этого плана, учитывая актуальность и сложность поставленных задач. Важно обеспечить эффективное взаимодействие между государственными органами, научными учреждениями и представителями бизнеса для достижения максимальных результатов. Кроме того, необходимо обратить внимание на международное сотрудничество в области ИИ, включая обмен опытом и технологиями с дружественными странами. При этом, ключевым приоритетом остается обеспечение технологического суверенитета России и защита ее интересов. Развитие ИИ должно способствовать повышению конкурентоспособности российской экономики, улучшению качества жизни граждан и укреплению позиций России на мировой арене. Президент выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся достичь поставленных целей и вывести Россию в лидеры в области искусственного интеллекта. Он подчеркнул важность постоянного мониторинга и анализа достигнутых результатов, а также оперативного реагирования на вызовы и угрозы, связанные с развитием ИИ





