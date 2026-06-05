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Путин призвал Армению определиться с внешнеполитическим курсом

Политика News

Путин призвал Армению определиться с внешнеполитическим курсом
АрменияЕвросоюзЕАЭС
📆6/5/2026 5:37 AM
📰РИА Новости
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Президент России Владимир Путин выразил озабоченность из-за закона в Армении о начале присоединения к Евросоюзу и призвал армянских коллег скорее определить направление движения.

Президент России Владимир Путин выразил озабоченность в связи с принятием в Армении закона о начале процесса присоединения к Европейскому союзу. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, глава государства отметил, что данный шаг вызывает вопросы, особенно учитывая членство Армении в Евразийском экономическом союзе.

Путин подчеркнул, что закон не просто обсуждение, а юридически оформленное решение, что требует от армянских партнёров скорейшего определения своего внешнеполитического курса. Армения с 2015 года является полноправным членом Евразийского экономического союза, что предполагает свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы между странами-участницами. Одновременное стремление к интеграции с ЕС и ЕАЭС создаёт потенциальные противоречия, так как таможенные и регуляторные нормы двух блоков существенно различаются.

Эксперты отмечают, что попытка Армении балансировать между двумя интеграционными проектами может привести к экономическим и политическим сложностям, особенно в условиях санкционного давления на Россию. Российская сторона настаивает на необходимости чёткого выбора, напоминая о взаимовыгодных связях в рамках ЕАЭС. По словам Путина, Москва готова к диалогу, но ожидает от Еревана определённости. В ответ на это армянские официальные лица заявляют, что закон не означает немедленного выхода из ЕАЭС, а лишь запускает изучение возможностей.

Тем не менее, в Кремле такие заявления воспринимают с осторожностью, полагая, что решение может быть продиктовано внешним давлением. Петербургский международный экономический форум, проходящий с 3 по 6 июня, стал площадкой для обсуждения этой темы. В ходе сессий неоднократно поднимался вопрос о будущем интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Участники форума отметили, что пример Армении демонстрирует растущую конкуренцию между различными центрами силы.

Эксперты сходятся во мнении, что странам ЕАЭС необходимо вырабатывать совместные подходы к взаимодействию с третьими сторонами, чтобы избежать внутренних конфликтов. По мнению аналитиков, текущая ситуация требует от армянского руководства взвешенного подхода. С одной стороны, европейская интеграция сулит доступ к технологиям и инвестициям, с другой - членство в ЕАЭС даёт преимущества в торговле с Россией и другими партнёрами по союзу. Выбор между двумя векторами может затянуться, но Путин дал понять, что Москва не будет ждать бесконечно.

Встречи на полях ПЭМФ продолжаются, и, возможно, в ближайшее время появятся новые детали переговоров

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