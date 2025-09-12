Head Topics

Путин: Многонациональность — бесценный дар России

Путин: Многонациональность — бесценный дар России
Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Форум, тема которого «Возвращение к культуре — новые возможности», проходил в Большом Екатерининском дворце в Царском селе.

Сегодня вечером президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форум а объединенных культур. Тема форум а — «Возвращение к культуре — новые возможности». В этом году пленарное заседание состоялось на территории «Царского села» в Большом Екатерининском дворце. Объясняя выбор этого места, президент отметил: «Глубоко символично, что в этом году одна из главных площадок форум а находится здесь, в Царском Селе.

Надеюсь, все вы насладитесь этими прекрасными шедеврами, этими замечательными интерьерами. Великолепие Екатерининского дворца и его парковых ансамблей рождено гармонией разных культурных традиций, воплощает способность народов объединяться идеями, вместе создавать от поколения к поколению произведения искусства. Всё это служит зримым свидетельством объединяющей и созидательной силы культуры».По словам президента, в этих подходах и заключается суть и смысл форума. Они отражают важность для всего мира языков, обычаев, художественного наследия каждого народа, ценность их многообразия, которое в гармонии и формирует нашу цивилизацию. Многонациональность является бесценным даром России, подчеркнул Владимир Путин. «Наша общая задача — избежать рисков, негативных социальных и общественных последствий. В частности, размывания, девальвации ценностей свободы и прав человека, этических и нравственных норм, утраты национальных особенностей и культурного разнообразия», — сообщил президент. Он также отметил важность нового международного музыкального конкурса — «Интервидения» — и подчеркнул, что его идея была поддержана многими странами. Президент России пожелал успеха всем участникам форума

