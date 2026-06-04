Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Путин заявил, что Россия не делала разворота в сторону Азии

Политика News

Путин заявил, что Россия не делала разворота в сторону Азии
РоссияКитайПутин
📆6/4/2026 6:06 PM
📰tvrain
74 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 50% · Publisher: 59%

На ПМЭФ-2023 Владимир Путин подчеркнул, что отношения России и Китая основаны на долгосрочном договоре 2001 года и вековых принципах, а не на внезапном развороте. Товарооборот достиг 250 млрд долларов.

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума ( ПМЭФ ) заявил, что Россия не совершала разворота в сторону Азии, а её отношения с Китаем строятся на давней основе.

Путин отметил, что договор, лежащий в основе взаимодействия, был подписан ещё в 2001 году, и с тех пор сотрудничество только укреплялось.

"Ничего Россия не поменяла и никаких разворотов не делала", - подчеркнул он, добавив, что торговый оборот между странами достиг примерно 250 миллиардов долларов. По словам главы государства, Россия и Китай являются естественными союзниками и партнёрами благодаря географической близости и общей границе.

"Мы же соседи. У нас огромная общая граница. Это давно история и так сложилась. У нас на протяжении веков выработалась определенная система принципов наших отношений", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что эти принципы формировались не вчера и не пять лет назад, а на протяжении столетий, что делает партнёрство особенно прочным и взаимовыгодным. Эксперты отмечают, что заявление президента направлено на развенчание мифа о резком развороте российской внешней политики на Восток после начала украинского кризиса. На самом деле, стратегическое партнёрство с Китаем развивалось постепенно, и текущие показатели торговли - результат долгосрочной работы.

В условиях санкционного давления со стороны Запада, Россия активно диверсифицирует экономические связи, но при этом сохраняет преемственность в отношениях с ключевыми азиатскими партнёрами. ПМЭФ-2023 стал площадкой для демонстрации этой линии, а также для обсуждения новых проектов в энергетике, инфраструктуре и высоких технологиях между двумя странами

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

tvrain /  🏆 15. in RU

Россия Китай Путин ПМЭФ Торговля

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

💰 «Я выигрывала чемпионат мира, кажется, там призовые больше»💰 «Я выигрывала чемпионат мира, кажется, там призовые больше»💰 «Я выигрывала чемпионат мира, кажется, там призовые больше» Туктамышеву спросили о призовых за бронзу чемпионата России 👇
Read more »

Журналистам «Чемпионата» отказали в аккредитации на ЧМ-2023 по лыжным видам спортаЖурналистам «Чемпионата» отказали в аккредитации на ЧМ-2023 по лыжным видам спортаЖурналистам «Чемпионата» отказали в аккредитации на ЧМ-2023 по лыжным видам спорта 🤷‍♂ 👀 Текст письма от организаторов чемпионата мира:
Read more »

Анастасия Губанова выиграла короткую программу на ЧЕ-2023 по фигурному катаниюАнастасия Губанова выиграла короткую программу на ЧЕ-2023 по фигурному катаниюАнастасия Губанова лидирует после короткой программы на ЧЕ 🏆⛸ Промежуточное положение: Анастасия Губанова — 69,81 Луна Хендрикс — 67,85 Кимми Репонд — 63,83
Read more »

Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова завоевала золото ЧЕ-2023Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова завоевала золото ЧЕ-2023Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова завоевала золото ЧЕ-2023 🥇 Итоговое положение 👇
Read more »

Свечников и Овечкин стали победителями конкурсов Матча звезд НХЛ-2023Свечников и Овечкин стали победителями конкурсов Матча звезд НХЛ-2023В Санрайзе (США, штат Флорида) стартовал звездный уикенд Матча звезд НХЛ-2023.
Read more »

«Его папа – самая большая реклама боевых действий». Гашек высказался об участии россиян в Матче звезд НХЛ-2023«Его папа – самая большая реклама боевых действий». Гашек высказался об участии россиян в Матче звезд НХЛ-2023«Его папа – самая большая реклама боевых действий». Гашек высказался об участии россиян в Матче звезд НХЛ-2023 Досталось даже сыну Овечкина 🙇🏻‍♂️
Read more »



Render Time: 2026-06-04 21:06:21