На ПМЭФ-2023 Владимир Путин подчеркнул, что отношения России и Китая основаны на долгосрочном договоре 2001 года и вековых принципах, а не на внезапном развороте. Товарооборот достиг 250 млрд долларов.
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума ( ПМЭФ ) заявил, что Россия не совершала разворота в сторону Азии, а её отношения с Китаем строятся на давней основе.
Путин отметил, что договор, лежащий в основе взаимодействия, был подписан ещё в 2001 году, и с тех пор сотрудничество только укреплялось.
"Ничего Россия не поменяла и никаких разворотов не делала", - подчеркнул он, добавив, что торговый оборот между странами достиг примерно 250 миллиардов долларов. По словам главы государства, Россия и Китай являются естественными союзниками и партнёрами благодаря географической близости и общей границе.
"Мы же соседи. У нас огромная общая граница. Это давно история и так сложилась. У нас на протяжении веков выработалась определенная система принципов наших отношений", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что эти принципы формировались не вчера и не пять лет назад, а на протяжении столетий, что делает партнёрство особенно прочным и взаимовыгодным. Эксперты отмечают, что заявление президента направлено на развенчание мифа о резком развороте российской внешней политики на Восток после начала украинского кризиса. На самом деле, стратегическое партнёрство с Китаем развивалось постепенно, и текущие показатели торговли - результат долгосрочной работы.
В условиях санкционного давления со стороны Запада, Россия активно диверсифицирует экономические связи, но при этом сохраняет преемственность в отношениях с ключевыми азиатскими партнёрами. ПМЭФ-2023 стал площадкой для демонстрации этой линии, а также для обсуждения новых проектов в энергетике, инфраструктуре и высоких технологиях между двумя странами
Россия Китай Путин ПМЭФ Торговля
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