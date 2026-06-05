Путин предложил сохранить порог выручки для уплаты НДС на нынешнем уровне

Президент России Владимир Путин предложил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сохранить порог выручки для уплаты НДС на нынешнем уровне. Это решение, по мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, позволит малому бизнесу получить дополнительно по 50 миллиардов рублей в год в ближайшие два года.

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что малый бизнес в ближайшие два года получит дополнительно по 50 миллиардов рублей в год благодаря сохранению порога выручки для уплаты НДС на текущем уровне.

Порог выручки для уплаты НДС в настоящее время составляет 20 миллионов рублей, и он должен был снижаться до 10 миллионов рублей к 2028 году. Однако на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин предложил отказаться от дальнейшего снижения порога и зафиксировать его на нынешнем уровне. Это решение, по мнению Силуанова, позволит малому бизнесу получить порядка 100 миллиардов рублей за два года.

Министр финансов также отметил, что нынешний порог в 20 миллионов рублей необходимо зафиксировать как минимум на три года





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