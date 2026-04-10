Путин определил пять приоритетных направлений развития искусственного интеллекта в России

📆4/10/2026 10:50 PM
Президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил ключевые направления развития искусственного интеллекта в стране, подчеркнув важность ускоренного внедрения ИИ в ключевых отраслях, адаптации системы образования, анализа рисков, развития собственных решений для обороны и продвижения российских разработок на международном рынке.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выделил пять ключевых приоритетов для дальнейшего развития искусственного интеллекта (ИИ) в России. В своем выступлении глава государства подчеркнул важность комплексного подхода и стратегического планирования для обеспечения лидерства страны в этой передовой области. Первый приоритет, обозначенный президентом, предполагает ускоренное внедрение ИИ-технологий в ключевые секторы экономики, социальной сферы и систему государственного управления.

Это включает в себя активное использование ИИ в таких областях, как здравоохранение, транспорт, энергетика, сельское хозяйство и другие критически важные отрасли. Президент отметил необходимость разработки и реализации конкретных программ, направленных на повышение эффективности и производительности в этих сферах, а также на улучшение качества жизни граждан. Он подчеркнул, что успешное внедрение ИИ требует тесного взаимодействия между государственными органами, бизнесом и научными учреждениями, а также создания благоприятных условий для инноваций и развития стартапов в области ИИ.\Второй приоритет, озвученный Владимиром Путиным, касается адаптации всей системы развития человеческого потенциала к повсеместному применению ИИ. Президент подчеркнул, что необходимо перенастраивать механизмы подготовки и переподготовки кадров, начиная с начальной школы и заканчивая рынком труда. Это подразумевает интеграцию основ ИИ в образовательные программы на всех уровнях, развитие новых компетенций, востребованных в эпоху ИИ, и создание условий для непрерывного обучения на протяжении всей жизни. Важно обеспечить доступ к качественному образованию в области ИИ для всех граждан, независимо от их возраста, профессии или социального статуса. Кроме того, необходимо стимулировать развитие исследовательской деятельности в области ИИ и поддерживать талантливых специалистов, способных разрабатывать и внедрять передовые ИИ-решения. Третьим важным аспектом, на котором акцентировал внимание президент, является необходимость тщательного анализа рисков и угроз, связанных с расширением использования ИИ. С учетом его растущего влияния на жизнь людей, общество и экономику, требуется разработать модели основных рисков, связанных с внедрением ИИ, и определить меры по их своевременному предотвращению. Это включает в себя оценку потенциальных угроз для безопасности, конфиденциальности данных, занятости и этических аспектов использования ИИ. Президент подчеркнул важность обеспечения безопасности и устойчивости ИИ-систем, а также соблюдения этических норм и принципов при их разработке и применении.\Четвертым приоритетом президент назвал развитие собственных ИИ-решений для национальной обороны и безопасности. Он подчеркнул, что Россия должна обладать самыми передовыми технологиями в этой области и максимально использовать суверенные отечественные продукты. Это включает в себя разработку и внедрение ИИ-систем для автоматизации процессов управления, обработки данных, анализа угроз и принятия решений в сфере обороны и безопасности. Пятым приоритетом является создание комплексной системы продвижения российских ИИ-систем и сервисов на зарубежные рынки, а также развитие сотрудничества в этой сфере с партнерами по СНГ, ШОС и БРИКС. Президент подчеркнул важность выхода российских ИИ-разработок на мировой уровень и расширения международного сотрудничества в области ИИ. Он отметил, что это позволит укрепить позиции России в качестве одного из лидеров в области ИИ и обеспечить доступ к передовым технологиям для отечественных компаний и специалистов. Владимир Путин выразил надежду на эффективную работу комиссии по искусственному интеллекту, объединяющую усилия бизнеса, науки и государства, и призванную стать штабом по развитию ИИ в России. Напомним, в феврале текущего года президент подписал указ о создании комиссии по определению стратегии и системной координации действий в области искусственного интеллекта во главе с заместителем председателя правительства Дмитрием Григоренко и заместителем главы администрации президента Максимом Орешкиным. В состав комиссии также вошли представители администрации президента, министерств и ведомств, ведущих технологических компаний и члены Государственного совета

