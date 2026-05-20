Путин и Си Цзиньпин подписали Декларацию о многополярном мире и новых международных отношениях

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине подписали совместную Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. В документе подчеркивается, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет безопасности другого, а также что попытки некоторых стран единолично управлять и навязывать всему миру свои интересы потерпели крах.

"Все суверенные государства имеют равное право быть в безопасности", — говорится в документе. РФ и Китай констатируют, что попытки некоторых стран единолично управлять и навязывать всему миру свои интересы потерпели крах, но "ситуация в мире усложняется".

"Повестка мира и развития во всем мире сталкивается с новыми рисками и вызовами, существует опасность фрагментации международного сообщества и возвращения к "закону джунглей". Россия и Китай также призвали мир к устранению трансграничных барьеров, не забывая при этом об "уважении суверенитета, территориальной целостности и самобытность всех суверенных государств". Владимир Путин находится в Китае с двухдневным визитом. По итогам переговоров стороны подписали около 40 межправительственных, межведомственных и корпоративных документов и соглашений





