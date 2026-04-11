Президент Владимир Путин поздравил российских космонавтов с Днем космонавтики и отметил достижения отрасли за прошедший год. Он подчеркнул историческое значение первого полета Юрия Гагарина и обозначил перспективы развития космической деятельности в России.

Дмитрий Анатольевич, прежде всего хочу поздравить вас и всех наших космонавтов, всех, кто имел и имеет отношение к космической деятельности, с праздником. В этом году мы отмечаем и 65-летие полета Юрия Алексеевича Гагарина, — сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру. Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил достижения российской космической отрасли и поздравил всех причастных к празднованию Дня космонавтики.

В своем обращении глава государства акцентировал внимание на исторической значимости первого полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным 12 апреля 1961 года. Путин подчеркнул, что этот выдающийся полет открыл новую эру в истории человечества и оказал колоссальное влияние на развитие науки и техники. Он также отметил, что празднование Дня космонавтики является важным событием для всей страны, напоминающим о героическом прошлом и вдохновляющим на новые свершения в будущем. В своем выступлении президент затронул ключевые итоги работы космической отрасли за прошедший год. По его оценке, 2025 год для российской космонавтики был в целом успешным. Он сообщил о состоявшихся 17 пусках ракет, в результате которых на орбиту было выведено 97 космических аппаратов различного назначения. Кроме того, Путин отметил рост консолидированной выручки отрасли на 10%, достигнувшей отметки в 508 миллиардов рублей. Глава государства подчеркнул уверенное положение отрасли в целом, но также признал наличие ряда проблем, требующих решения. В частности, Путин указал на необходимость дальнейшего развития технологий, модернизации инфраструктуры и повышения эффективности работы предприятий космической сферы. Он выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся преодолеть все трудности и обеспечить дальнейший прогресс российской космонавтики.\В своем выступлении Путин особо выделил значимость социальных проектов и важность сохранения традиций, связанных с освоением космоса. Президент подчеркнул, что космическая деятельность является не только источником технологического прогресса, но и вдохновляет людей, формирует чувство патриотизма и способствует консолидации общества. Он отметил важность поддержки молодых специалистов, привлечения их к работе в космической отрасли и создания благоприятных условий для реализации их потенциала. Путин также подчеркнул необходимость сохранения памяти о выдающихся достижениях советских космонавтов и конструкторов, внесших неоценимый вклад в развитие мировой космонавтики. Он призвал к активному участию в праздновании Дня космонавтики, проведению мероприятий, направленных на популяризацию космических знаний и привлечение внимания общественности к достижениям российской космической отрасли. Важно отметить, что в этот день, 12 апреля, по всей стране проходят торжественные мероприятия, посвященные подвигу Юрия Гагарина и всем, кто причастен к освоению космоса. В рамках празднования организуются выставки, посвященные космической тематике, встречи с космонавтами и ветеранами космической отрасли, а также различные образовательные программы для школьников и студентов. Путин выразил уверенность в том, что российская космонавтика продолжит развиваться, внося вклад в укрепление обороноспособности страны, развитие экономики и повышение качества жизни граждан.\Поздравление с Днем космонавтики было адресовано не только космонавтам и сотрудникам космической отрасли, но и всем гражданам России, которые гордятся достижениями своей страны в освоении космоса. Путин выразил признательность всем, кто своим трудом и преданностью делу вносит вклад в развитие космических технологий и укрепление позиций России в космосе. Он подчеркнул, что освоение космоса является приоритетным направлением государственной политики и выразил уверенность в том, что Россия продолжит играть ведущую роль в этой области. Отдельное внимание было уделено развитию международных космических проектов и укреплению сотрудничества с другими странами в освоении космического пространства. Путин отметил важность партнерства в исследовании космоса, совместном создании космических аппаратов и проведении научных экспериментов. Он подчеркнул, что совместная работа над космическими проектами способствует укреплению дружественных отношений между странами и способствует развитию науки и техники на благо всего человечества. В заключение своего выступления Путин поздравил всех с Днем космонавтики и пожелал успехов в труде, новых достижений и благополучия. Он выразил уверенность в том, что российская космонавтика продолжит свое триумфальное шествие, открывая новые горизонты и принося пользу всему миру. Текст обращения президента был зачитан первым вице-премьером Денисом Мантуровым, что подчеркнуло важность этого события для всей страны. Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество»





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines