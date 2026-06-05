Президент России на ПМЭФ заявил, что превращение доллара в инструмент политического давления подрывает доверие к американской финансовой системе и заставляет страны искать альтернативы.

На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин выступил с заявлением, в котором подверг критике политику Соединённых Штатов в отношении использования доллар а.

По мнению российского лидера, попытка превратить национальную валюту в инструмент политического давления является стратегической ошибкой Вашингтона. Путин подчеркнул, что доллар продолжает оставаться важнейшей составляющей экономического могущества США, но использование его в качестве оружия подрывает доверие к американской финансовой системе. Глава государства отметил, что предыдущая администрация США начала активно применять доллар в политической борьбе, что заставило многие страны задуматься о рисках зависимости от американской валюты.

Это привело к тому, что государства начали искать альтернативные пути для проведения международных расчётов и снижения влияния доллара. Путин назвал такие действия Вашингтона катастрофической ошибкой, поскольку они подрывают основы глобальной финансовой стабильности и доверие к доллару как резервной валюте. Также президент России предупредил, что любая страна может в любой момент лишиться доступа к своим законным активам, если они размещены в долларах или евро.

Это касается всех государств без исключения, так как риски связаны не только с самой валютой, но и с западной финансовой и платёжной инфраструктурой. Такая ситуация подталкивает страны к созданию независимых финансовых механизмов и укреплению национальных валют. Эксперты отмечают, что заявление Путина отражает долгосрочную тенденцию дедолларизации мировой экономики. Многие государства, включая Китай, Россию, Индию и страны БРИКС, активно развивают альтернативные платёжные системы и увеличивают долю национальных валют во взаимной торговле.

Это может привести к постепенному снижению роли доллара в международных расчётах, хотя в ближайшее время полная замена доллара маловероятна. Тем не менее, подобная риторика со стороны российского руководства подчёркивает серьёзные разногласия между Россией и Западом. Использование финансовых инструментов в качестве санкционного давления только усиливает стремление пострадавших стран к поиску альтернатив. Путин в очередной раз продемонстрировал, что его стратегия направлена на снижение уязвимости российской экономики от внешних факторов.

Всё это произошло на фоне продолжающегося конфликта на Украине и оказываемого на Россию давления со стороны западных стран. Таким образом, выступление президента на ПМЭФ стало очередным этапом в обсуждении будущего международной финансовой системы. Вопрос о том, сможет ли доллар сохранить свои позиции в условиях политической нестабильности и роста многополярности, остаётся открытым. Время покажет, насколько эффективными окажутся усилия стран по дедолларизации и приведёт ли это к кардинальным изменениям в мировой экономике





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