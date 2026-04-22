Президент России Владимир Путин наградил победителей чемпионатов мира по боксу и участников Паралимпийских игр, выразив уверенность в будущих триумфах российских атлетов под национальным флагом.

Москва, 22 апреля – Российский лидер Владимир Путин выразил глубокую уверенность в будущих спортивных достижениях российских атлетов, подчеркнув, что эти победы будут одержаны под национальным флагом и сопровождаться звучанием государственного гимна России.

Обращаясь к спортсменам на церемонии награждения в Кремле, президент заявил: «Уверен, впереди у вас, как и у ваших товарищей, представителей самых разных видов спорта, еще много спортивных триумфов, в том числе на крупнейших международных соревнованиях и обязательно под нашим родным флагом в сопровождении национального гимна России». Эти слова стали мощным символом поддержки и веры в потенциал российских спортсменов, несмотря на существующие вызовы и ограничения.

Встреча с победителями чемпионатов мира по боксу, прошедшая в стенах Кремля, стала важным событием в жизни спортсменов и всего российского спортивного сообщества. Владимир Путин лично вручил государственные награды боксерам, признавая их выдающиеся заслуги и вклад в развитие отечественного спорта. Особое внимание было уделено председателю исполнительного комитета Федерации бокса России Умару Кремлеву, который был удостоен ордена Дружбы за значительные успехи в развитии бокса в стране.

Также награды получили трехкратный чемпион мира по боксу в весовой категории до 92 кг, заслуженный мастер спорта РФ Муслим Гаджимагомедов, чьи победы стали предметом национальной гордости. Церемония награждения стала не только признанием заслуг конкретных спортсменов, но и символом уважения ко всем, кто посвящает свою жизнь спорту и прославляет Россию на международной арене. Президент подчеркнул важность развития спорта для укрепления здоровья нации и воспитания патриотизма.

Он отметил, что государство будет и дальше оказывать всестороннюю поддержку спортсменам, создавая условия для их успешных выступлений и достижения новых высот. Помимо боксеров, президент также отметил достижения российских спортсменов, участвовавших в Паралимпийских играх в Италии. Указом президента государственные награды были присвоены как самим спортсменам, так и их тренерам. Российская сборная продемонстрировала выдающиеся результаты на соревнованиях, проходивших с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо, завоевав 12 медалей.

Этот успех свидетельствует о высоком уровне подготовки российских паралимпийцев и их непоколебимой воле к победе. Президент подчеркнул, что достижения паралимпийцев являются ярким примером мужества, стойкости и целеустремленности, вдохновляющим миллионы людей. Он выразил благодарность спортсменам и их тренерам за их вклад в развитие паралимпийского движения в России и за прославление страны на международной арене. Поддержка паралимпийского спорта является одним из приоритетов государственной политики, направленной на создание равных возможностей для всех граждан, независимо от их физических возможностей.

Президент заверил, что государство будет и дальше оказывать всестороннюю поддержку паралимпийцам, создавая условия для их успешных тренировок и участия в международных соревнованиях. Он также отметил важность популяризации паралимпийского спорта в обществе, чтобы привлечь больше внимания к проблемам людей с инвалидностью и способствовать их интеграции в жизнь страны. В целом, встреча с спортсменами стала символом единства нации и веры в будущее российского спорта





