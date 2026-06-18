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Путин пошутил о пропавшем переводчике на переговорах с премьером Камбоджи

Политика News

Путин пошутил о пропавшем переводчике на переговорах с премьером Камбоджи
ПутинЮморКамбоджа
📆6/18/2026 5:58 PM
📰aifonline
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Президент России Владимир Путин с юмором отреагировал на техническую заминку с отсутствием синхронного переводчика перед началом переговоров с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом, предложив найти уставшего специалиста и пошутив о двойной зарплате временного переводчика.

Москва, 18 июня. Президент России Владимир Путин продемонстрировал чувство юмор а во время технической заминки перед началом переговоров с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом. Инцидент произошел в тот момент, когда лидеры готовились к официальной части встречи, но внезапно выяснилось, что синхронный переводчик отсутствует.

Путин, заметив замешательство камбоджийского коллеги, сначала уточнил по-английски, все ли в порядке, а затем по-русски поинтересовался, функционирует ли перевод. Когда сотрудник технической службы подошел к Хун Манету, президент вновь задал вопрос, слышит ли он переводчика. Получив отрицательный ответ, Путин с иронией заметил, что специалист, вероятно, пошел отдыхать, потому что устал, и пообещал его найти. Эти слова вызвали смех премьер-министра Камбоджи, что свидетельствовало о непринужденной атмосфере в зале.

Спустя некоторое время переводчик не появился, и Путин констатировал, что он куда-то делся. Тогда кто-то из российской делегации с юмором отметил, что у специалиста, видимо, закончился рабочий день. Президент поддержал эту шутку смехом. В ответ Хун Манет предложил одного из членов своей делегации в качестве переводчика, но Путин с улыбкой отказался, пояснив, что штатный переводчик - лучший вариант, иначе временный специалист потребует двойную зарплату.

Вскоре переводчик вернулся в зал, и Путин с удовлетворением отметил, что теперь все работает отлично. После этого началась официальная часть встречи, которая прошла в конструктивном ключе. Этот случай в очередной раз подтвердил способность российского лидера находить нестандартные выходы из неловких ситуаций, превращая технические накладки в повод для доброжелательного общения. Подобные моменты часто происходят на международных встречах с участием Путина, что подчеркивает его дипломатическое мастерство и умение располагать к себе собеседников.

Важно отметить, что юмор остается эффективным инструментом в политике, позволяющим снять напряжение и создать доверительную атмосферу. Встреча с премьер-министром Камбоджи была направлена на укрепление двусторонних отношений, обсуждение экономического сотрудничества и региональной безопасности. Обе стороны выразили заинтересованность в расширении торгово-инвестиционных связей и реализации совместных проектов в энергетике, сельском хозяйстве и туризме. Хун Манет, занявший пост премьера в августе 2023 года, стремится активизировать внешнюю политику страны, и Россия рассматривается им как важный партнер в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Путин, в свою очередь, подтвердил готовность Москвы поддерживать Пномпень в инфраструктурных инициативах и содействовать подготовке кадров. Переговоры прошли в дружественной обстановке, что было особенно заметно после легкой шутки о переводчике. Подобные неформальные моменты часто запоминаются участникам и формируют положительный имидж лидеров. Ранее сообщалось, что Путин также с юмором отреагировал на шутку премьера Словакии Роберта Фицо, что подтверждает его репутацию политика, который не чужд улыбке даже в официальной обстановке.

Синхронные переводчики играют ключевую роль в международных переговорах, обеспечивая точность коммуникации, и их временное отсутствие может создать неловкость, но в данном случае ситуация была разрешена легко благодаря находчивости главы российского государства. Наблюдатели отмечают, что такие эпизоды делают политику более человечной и понятной для обычных граждан. Встреча с Хун Манетом стала частью серии двусторонних контактов, нацеленных на адаптацию российской внешней политики к новым геополитическим реалиям. Азия остается приоритетным направлением, и Камбоджа как член АСЕАН занимает в ней важное место.

Таким образом, техническая накладка обернулась возможностью продемонстрировать дипломатическое искусство и дружелюбие. Этот инцидент уже стал темой обсуждения в социальных сетях, где пользователи высоко оценили чувство юмора Путина. Политологи считают, что умение шутить в стрессовых ситуациях - признак уверенности и контроля, что положительно сказывается на образе лидера. В целом, встреча прошла успешно, и стороны договорились о дальнейших контактах на различных уровнях

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Путин Юмор Камбоджа Переговоры Переводчик

 

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