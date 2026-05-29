Путин на заседании ВЕЭС подвёл итоги десятилетия ЕАЭС и обозначил новые перспективы

29 мая в Астане прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором президент России Владимир Путин отметил рост экономических показателей ЕАЭС, успехи в совместных проектах и готовность к расширению сотрудничества с третьими странами. Также обсуждались вопросы членства Армении в ЕС и председательство Казахстана в 2026 году.

29 мая президент России Владимир Путин выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета ( ВЕЭС ), которое прошло в Астане. Встреча собрала лидеров стран-членов Евразийского экономического союза ( ЕАЭС ), включая президента Белоруссии, а также представителей государств-наблюдателей.

Среди них были президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса и министр промышленности Ирана Мохаммад Атабак. Заседание было приурочено к десятой годовщине подписания договора о ЕАЭС, который был заключён 29 мая 2014 года в той же Астане. Путин отметил, что за прошедшие годы союзу удалось выстроить общие рынки товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, а также расширить сотрудничество в торговле и финансах. Президент России подчеркнул устойчивую позитивную динамику макроэкономических показателей стран союза.

По его словам, суммарный объём промышленного производства за 2025 год увеличился на 1,6%, сельскохозяйственного производства - на 4,6%, а строительства - на 4,2%. Одновременно снижается доля поставок сырьевых товаров, ликвидируются торговые барьеры и идёт унификация правил нетарифного регулирования. Путин также упомянул успехи в реализации совместных промышленных проектов: два проекта уже получили финансирование по льготным ставкам, заявки на ещё три одобрены, а 14 находятся в проработке у Евразийской комиссии. Он призвал масштабировать этот опыт на другие сферы, включая сельское хозяйство.

На заседании обсуждались и международные аспекты. Путин заявил, что ЕАЭС открыт для взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с конструктивно настроенными странами и объединениями. В 2025 году были заключены торговые соглашения с Монголией и ОАЭ, активизированы переговоры о либерализации торговли с Индией. Россия также поддерживает запуск переговоров о свободной торговле с новыми партнёрами.

Отдельно в узком составе обсуждалось желание Армении вступить в Европейский союз, но, по словам пресс-секретаря президента, Россия считает невозможным одновременное членство в ЕАЭС и ЕС. В 2026 году председательство в союзе переходит к Казахстану, который планирует сосредоточиться на внедрении искусственного интеллекта, логистическом потенциале, цифровизации промышленности и АПК, а также устранении барьеров во взаимной торговле. В рамках государственного визита в Казахстан самолёт президента России сопровождали истребители и вертолёты ВВС страны, а в аэропорту Астаны его встретил президент Казахстана





