Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Путин на заседании ВЕЭС подвёл итоги десятилетия ЕАЭС и обозначил новые перспективы

Политика News

Путин на заседании ВЕЭС подвёл итоги десятилетия ЕАЭС и обозначил новые перспективы
ЕАЭСПутинАстана
📆5/29/2026 11:22 AM
📰Vedomosti
109 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 64% · Publisher: 51%

29 мая в Астане прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором президент России Владимир Путин отметил рост экономических показателей ЕАЭС, успехи в совместных проектах и готовность к расширению сотрудничества с третьими странами. Также обсуждались вопросы членства Армении в ЕС и председательство Казахстана в 2026 году.

29 мая президент России Владимир Путин выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета ( ВЕЭС ), которое прошло в Астане. Встреча собрала лидеров стран-членов Евразийского экономического союза ( ЕАЭС ), включая президента Белоруссии, а также представителей государств-наблюдателей.

Среди них были президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса и министр промышленности Ирана Мохаммад Атабак. Заседание было приурочено к десятой годовщине подписания договора о ЕАЭС, который был заключён 29 мая 2014 года в той же Астане. Путин отметил, что за прошедшие годы союзу удалось выстроить общие рынки товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, а также расширить сотрудничество в торговле и финансах. Президент России подчеркнул устойчивую позитивную динамику макроэкономических показателей стран союза.

По его словам, суммарный объём промышленного производства за 2025 год увеличился на 1,6%, сельскохозяйственного производства - на 4,6%, а строительства - на 4,2%. Одновременно снижается доля поставок сырьевых товаров, ликвидируются торговые барьеры и идёт унификация правил нетарифного регулирования. Путин также упомянул успехи в реализации совместных промышленных проектов: два проекта уже получили финансирование по льготным ставкам, заявки на ещё три одобрены, а 14 находятся в проработке у Евразийской комиссии. Он призвал масштабировать этот опыт на другие сферы, включая сельское хозяйство.

На заседании обсуждались и международные аспекты. Путин заявил, что ЕАЭС открыт для взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с конструктивно настроенными странами и объединениями. В 2025 году были заключены торговые соглашения с Монголией и ОАЭ, активизированы переговоры о либерализации торговли с Индией. Россия также поддерживает запуск переговоров о свободной торговле с новыми партнёрами.

Отдельно в узком составе обсуждалось желание Армении вступить в Европейский союз, но, по словам пресс-секретаря президента, Россия считает невозможным одновременное членство в ЕАЭС и ЕС. В 2026 году председательство в союзе переходит к Казахстану, который планирует сосредоточиться на внедрении искусственного интеллекта, логистическом потенциале, цифровизации промышленности и АПК, а также устранении барьеров во взаимной торговле. В рамках государственного визита в Казахстан самолёт президента России сопровождали истребители и вертолёты ВВС страны, а в аэропорту Астаны его встретил президент Казахстана

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vedomosti /  🏆 22. in RU

ЕАЭС Путин Астана Экономическая Интеграция ВЕЭС

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Северсталь, 29 марта 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 0 : 0 - Фонбет КХЛ — плей-офф 2025/2026 (Кубок Гагарина 2026)Северсталь, 29 марта 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 0 : 0 - Фонбет КХЛ — плей-офф 2025/2026 (Кубок Гагарина 2026)Торпедо - Северсталь, 29 марта 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Фонбет КХЛ — плей-офф 2025/2026 (Кубок Гагарина 2026)
Read more »

ЦСКА, 29 марта 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 1 : 1 - Фонбет КХЛ — плей-офф 2025/2026 (Кубок Гагарина 2026)ЦСКА, 29 марта 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 1 : 1 - Фонбет КХЛ — плей-офф 2025/2026 (Кубок Гагарина 2026)СКА - ЦСКА, 29 марта 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Фонбет КХЛ — плей-офф 2025/2026 (Кубок Гагарина 2026)
Read more »

Франция, 29 марта 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 0 : 0 - Товарищеские матчи (сборные) — 2026Франция, 29 марта 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 0 : 0 - Товарищеские матчи (сборные) — 2026Колумбия - Франция, 29 марта 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Товарищеские матчи (сборные) — 2026
Read more »

Совфед одобрил проект об эксперименте по продаже лекарств в передвижных аптекахСовфед одобрил проект об эксперименте по продаже лекарств в передвижных аптекахСовет Федерации 29 апреля одобрил законопроект о проведении с 1 сентября 2026 года эксперимента по продаже лекарств с помощью передвижных аптечных пунктов в населенных пунктах, где нет постоянно действующих аптек.
Read more »

Металлург Мг, 29 апреля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 2 : 0 - Фонбет КХЛ — плей-офф 2025/2026 (Кубок Гагарина 2026)Металлург Мг, 29 апреля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 2 : 0 - Фонбет КХЛ — плей-офф 2025/2026 (Кубок Гагарина 2026)Ак Барс - Металлург Мг, 29 апреля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Фонбет КХЛ — плей-офф 2025/2026 (Кубок Гагарина 2026)
Read more »

«Спартак» победил «Рубин» и сократил отставание от третьего места в РПЛ«Спартак» победил «Рубин» и сократил отставание от третьего места в РПЛЗавершился матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались московский «Спартак» и казанский «Рубин».
Read more »



Render Time: 2026-05-29 14:22:41