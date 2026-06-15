Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого отметили глубокое взаимное уважение и доверие в отношениях между странами. Стороны подтвердили общую приверженность развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также подчеркнули совместную стабилизирующую роль на международной арене. Обсуждалась реализация договоренностей, достигнутых в ходе визита Путина в Китай, и влияние этих соглашений на формирование справедливого многополярного миропорядка.

Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китай ской Народной Республики Си Цзиньпин провели содержательный телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули высокий уровень взаимного уважения и доверия, сложившийся между двумя странами.

Диалог был откровенным и ориентированным на достижение конкретных результатов. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, взаимодействие между Россией и Китаем укрепляется благодаря личным усилиям глав государств и базируется на совпадающих подходах по основным мировым проблемам. Оба лидера выразили приверженность дальнейшему развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Визит Владимира Путина в Китай с официальным визитом, по мнению Ушакова, наглядно подтвердил ту стабилизирующую роль, которую российско-китайское взаимодействие играет на международной арене.

Стороны отметили важность совместных усилий по формированию справедливого многополярного миропорядка, что является ключевым приоритетом в их внешнеполитической повестке. В рамках разговора было подчеркнуто, что достигнутые в ходе недавнего визита договоренности имеют большое значение для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Москвой и Пекином. Владимир Путин передал Си Цзиньпину особые поздравления, высоко оценив результаты, достигнутые Китайской Народной Республикой под руководством председателя Си Цзиньпина. Он отметил поистине впечатляющие успехи Китая в экономическом, научно-техничеcком и других сферах развития.

Президент России пожелал китайскому лидеру дальнейших больших успехов в государственной деятельности на благо китайского народа, а также, в дружеском ключе, крепкого здоровья и личного счастья. В свою очередь, в телеграмме, направленной Си Цзиньпину, было выражено убеждение, что реализация всего массива высших договоренностей послужит делу углубления bilateral relations. Отдельным блоком, согласно сообщениям, в ходе беседы затрагивались актуальные международные вопросы, включая ситуацию вокруг Ирана и конфликт на Украине. По некоторым данным, лидеры также затронули Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном.

По итогам обсуждения стороны достигли понимания о необходимости продолжения консультаций и в ближайшее время планируется визит представителей в Москву для детальной проработки всех вопросов. Параллельно с этим сообщалось, что телефонный разговор был приурочен к день рождения Дональда Трампа, которому 14 июня исполнилось 80 лет. Этот эпизод, однако, носил второстепенный характер по сравнению с основным содержанием переговоров.

Ключевым итогом conversation стало подтверждение взаимной готовности России и Китая и далее координировать свои действия на мировой арене, отстаивая принципы уважения суверенитета и равноправного сотрудничества





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