Путин: отложить снижение порога выручки для малого и среднего бизнеса

Президент РФ Владимир Путин поддержал позицию 'Единой России' по НДС и предложил отложить снижение порога выручки для применения упрощенной системы налогообложения для малого и среднего бизнеса. Глава государства напомнил, что в текущем году был понижен порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения и сейчас он составляет 20 миллионов рублей. В следующем году предполагалось снизить его до 15 миллионов рублей, а еще через год — до 10 миллионов рублей. 'Мы подробно обсуждали этот вопрос с представителями бизнес-сообщества, с председателем правительства. Считаю возможным отложить снижение порога. Не буду называть срок — чем дальше, наверное, тем лучше. Прошу правительство совместно с депутатами Государственной Думы внести необходимые поправки, а также предлагаю вместе с представителями деловых объединений продумать льготные и более комфортные условия для малого и среднего бизнеса в производственных сферах', — подчеркнул глава государства на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Президент РФ Владимир Путин поддержал позицию 'Единой России' по НДС и предложил отложить снижение порога выручки для применения упрощенной системы налогообложения для малого и среднего бизнеса.

Глава государства напомнил, что в текущем году был понижен порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения и сейчас он составляет 20 миллионов рублей. В следующем году предполагалось снизить его до 15 миллионов рублей, а еще через год — до 10 миллионов рублей.

'Мы подробно обсуждали этот вопрос с представителями бизнес-сообщества, с председателем правительства. Считаю возможным отложить снижение порога. Не буду называть срок — чем дальше, наверное, тем лучше. Прошу правительство совместно с депутатами Государственной Думы внести необходимые поправки, а также предлагаю вместе с представителями деловых объединений продумать льготные и более комфортные условия для малого и среднего бизнеса в производственных сферах', — подчеркнул глава государства на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Ранее секретарь генсовета партии Владимир Якушев сообщал, что в ходе формирования Народной программы было зафиксировано большое количество обращений представителей малого и среднего бизнеса по данной теме. В связи с этим партия предложила пересмотреть подходы к уплате НДС для бизнеса, применяющего упрощенную систему налогообложения. Оцените материал Оставить комментарий (0) ПМЭФ-2026НДСВладимир ЯкушевЕдиная РоссияВладимир Пути





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