Путин встретится с коллегой из Узбекистана, обсудят строительство АЭС и итоги визита в Китай

Помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл программу Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме – 2026. Глава государства традиционно выступит на пленарном заседании и встретится с главами международных СМИ. Также ожидается встреча с коллегой из Узбекистана и обсуждение строительства первого энергоблока АЭС в республике.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииПомощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл программу Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме – 2026.

Глава государства традиционно выступит на пленарном заседании и встретится с главами международных СМИ. Так, 4 июня в рамках форума Путин проведёт традиционную встречу с главами международных агентств. Она состоится в Константиновском дворце. Также вечером 4 июня Владимир Путин встретится с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Лидеры примут участие в видеоконференции, которая посвящена началу строительства первого энергоблока АЭС в республике. Центральным мероприятием станет пленарное заседание ПМЭФ в пятницу, 5 июня. По словам Ушакова, ожидается большая речь президента. Также в пленарке примут участие лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Танзании Самия Сулуху Хасан, заместитель главы КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман аль-Сауд.

Каждый выступит с докладом, после чего состоится дискуссия. После завершения заседания состоится беседа Путина с зампредседателя КНР, ожидается, что будут обсуждаться итоги майского визита российского лидера в Китай. Петербургский международный экономический форум пройдёт с 3 по 6 июня. Тема мероприятия — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему»





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ПМЭФ Владимир Путин Юрий Ушаков Константиновский Дворец Беседа С Зампредседателем КНР Строительство АЭС В Узбекистане Итоги Визита В Китай

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