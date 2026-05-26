Путин: новая конституция Казахстана соответствует современным требованиям времени

Президент России Владимир Путин заявил, что новая конституция Казахстана соответствует современным требованиям времени и одобрил политику президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленную на развитие государства, укрепление экономики и духовно-нравственное совершенствование общества.

Москва, 26 мая - АиФ-Москва. Президент России Владимир Путин в своей статье « Россия — Казахстан : союз в сердце Евразии », опубликованной 27 мая на сайте Кремля, заявил, что новая конституция Казахстан а соответствует современным требованиям времени.

"Недавно ваша республика приняла новую, отвечающую духу времени и ориентированную в будущее Конституцию", — указал Путин. Он также подчеркнул, что граждане страны, поддержавшие на референдуме новую конституцию, тем самым одобрили политику президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленную на развитие государства, укрепление экономики и духовно-нравственное совершенствование общества.

"Убежден, что все эти масштабные пре­образования будут успешными и на деле поспособят укреплению государства и росту благосостояния людей", — добавил российский лидер. Помощник президента РФ Юрий Ушаков 26 мая сообщил, что на 28–29 мая намечен официальный визит Путина в Казахстан. Поездка приурочена к проведению в Астане саммита Евразийского экономического союза и заседания Высшего Евразийского экономического совета. Ранее Владимир Путин в статье "Казахстанской правды" рассказал об отношениях двух стран.





