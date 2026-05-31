В обращении к специалистам отрасли Президент подчеркнул роль химии в технологическом суверенитете, обороноспособности и благосостоянии России, пожелав дальнейших успехов и здоровья.

31 мая Российской Федерации отмечает праздник, посвящённый химикам - День химика, установленный в 1965 году. В этот знаменательный день Президент России Владимир Путин выступил с официальным обращением к профессионалам химической отрасли, её ветеранам и учёным, подчеркивая стратегическое значение этой сфере для страны.

В своём слове руководитель государства отметил, что химическая промышленность является одной из краеугольных основ отечественной экономики, влияя напрямую на технологический суверенитет, обороноспособность, а также на развитие топливно‑энергетического, металлургического и машиностроительного комплексов. По его мнению, без надёжного и инновационного химического сектора невозможно обеспечить продовольственную безопасность, устойчивое сельское хозяйство и высокий уровень качества жизни населения, что делает задачу поддержания и развития отрасли особенно актуальной в современных условиях геополитической неопределённости





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

День Химика Владимир Путин Химическая Промышленность Наука Российская Экономика

United States Latest News, United States Headlines