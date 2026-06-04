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Путин в 25-й раз посетил Китай и обсудил важные вопросы

Политика News

Путин в 25-й раз посетил Китай и обсудил важные вопросы
ПутинКитайСотрудничество
📆6/4/2026 5:00 PM
📰РИА Новости
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Владимир Путин в мае в 25-й раз посетил Китай, где обсуждались важные вопросы. За 14 лет лидеры встретились более 50 раз. Путин отметил, что Казахстан будет добиваться успехов, развивая потенциал сотрудничества.

В мае Путин в 25-й раз посетил Китай , обсуждались важные вопросы. За 14 лет лидеры встретились более 50 раз, отметил он. Казахстан будет добиваться успехов, развивая потенциал сотрудничества, отметил Путин .

"Страны сотрудничают в сфере энергетике, промышленности, космосе, а теперь еще и в атомной промышленности - в республике при участии России будут строить АЭС", - отметил Путин. "Обе страны связывает многовековая история. У них есть преимущество - кооперация и транспортная связанность". Тогда глава государства подробно ответил на вопросы об СВО и урегулировании конфликта на Украине, о возможности договориться с Зеленским и перевооружении НАТО.

Президент говорил о перспективах развития отношений с США и другими западными странами. Сделал он и ряд заявлений о ситуации на Ближнем Востоке, прокомментировав конфликт между Израилем и Ираном. Владимир Путин на полях ПМЭФ ответит на вопросы руководителей международных информационных агентств. В прошлом году в такой встрече участвовали представители Reuters, AP, DPA, EFE, AFP, Anadolu и других мировых СМИ.

Всего были представлены 14 информагентств из стран СНГ, Европы и США, Азии и Ближнего Востока. Беседа продлилась более двух часов, разговор был весьма откровенным. Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года

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РИА Новости /  🏆 16. in RU

Путин Китай Сотрудничество Атомная Промышленность СВО Украина НАТО США Ближний Восток

 

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