Путин в 25-й раз посетил Китай и обсудил важные вопросы

Владимир Путин в мае в 25-й раз посетил Китай, где обсуждались важные вопросы. За 14 лет лидеры встретились более 50 раз. Путин отметил, что Казахстан будет добиваться успехов, развивая потенциал сотрудничества.

В мае Путин в 25-й раз посетил Китай , обсуждались важные вопросы. За 14 лет лидеры встретились более 50 раз, отметил он. Казахстан будет добиваться успехов, развивая потенциал сотрудничества, отметил Путин .

"Страны сотрудничают в сфере энергетике, промышленности, космосе, а теперь еще и в атомной промышленности - в республике при участии России будут строить АЭС", - отметил Путин. "Обе страны связывает многовековая история. У них есть преимущество - кооперация и транспортная связанность". Тогда глава государства подробно ответил на вопросы об СВО и урегулировании конфликта на Украине, о возможности договориться с Зеленским и перевооружении НАТО.

Президент говорил о перспективах развития отношений с США и другими западными странами. Сделал он и ряд заявлений о ситуации на Ближнем Востоке, прокомментировав конфликт между Израилем и Ираном. Владимир Путин на полях ПМЭФ ответит на вопросы руководителей международных информационных агентств. В прошлом году в такой встрече участвовали представители Reuters, AP, DPA, EFE, AFP, Anadolu и других мировых СМИ.

Всего были представлены 14 информагентств из стран СНГ, Европы и США, Азии и Ближнего Востока. Беседа продлилась более двух часов, разговор был весьма откровенным. Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года





РИА Новости / 🏆 16. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Путин Китай Сотрудничество Атомная Промышленность СВО Украина НАТО США Ближний Восток

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Диетолог Поляков ответил, масло какой жирности лучше покупатьДиетолог Антон Поляков посоветовал есть в день не больше 25 грамм сливочного масла. Какую жирность выбрать - в эксклюзивном материале aif.ru.

Read more »

Ротенберг о готовности вернуться к работе в КХЛ: «Держу себя в тренерском тонусе. Хорошо поработал со сборной России. Ежедневно тренирую детей»Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер «России 25» Роман Ротенберг высказался о возможном возвращении к работе тренером в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Read more »

«Аль-Ахли» готов дать 25 млн евро за Сперцяна, но переговоров с «Краснодаром» не было. Хавбек не давал согласия саудовскому клубу («Чемпионат»)«Аль-Ахли» готов предложить «Краснодару» за Эдуарда Сперцяна не менее 25 млн евро, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Read more »

25 фактов о Диане Шнайдер: победа над Соболенко, косынка и серебро ОлимпиадыДиана Шнайдер выбила первую ракетку мира на Ролан Гаррос и впервые вышла в полуфинал Большого шлема – 25 фактов о ее пути, от косынки до серебра Олимпиады.

Read more »

Разрыв с Россией угрожает Армении потерей до 25% экономикиПоворот Еревана к Западу может привести к спаду инвестиций и взаимной торговли

Read more »

Ожидается облачная с прояснениями погода в МосквеВ четверг в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны кратковременные дожди и гроза, воздух прогреется до плюс 22-25 градусов.

Read more »