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Путин призвал Армению определиться между ЕАЭС и ЕС

Политика News

Путин призвал Армению определиться между ЕАЭС и ЕС
АрменияЕАЭСЕвросоюз
📆6/4/2026 11:04 PM
📰RT на русском
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Президент России Владимир Путин заявил, что Армения не может одновременно быть членом ЕАЭС и ЕС, и призвал Ереван как можно скорее определиться. Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия не будет финансировать евроинтеграцию Армении. Эксперты отмечают экономические риски для Армении в случае выхода из ЕАЭС, включая рост цен на газ и долговую нагрузку.

Армения должна как можно быстрее определиться с выбором между членством в Евразийском экономическом союзе ( ЕАЭС ) и Европейском союзе (ЕС), заявил президент России Владимир Путин . Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, он подчеркнул, что одновременное участие в обоих объединениях невозможно из-за фундаментальных различий в технических, фитосанитарных и торговых нормах.

По словам Путина, Россия уже озадачена принятым армянским парламентом законом о начале процесса вступления в ЕС, и Москва ожидает от Еревана чёткого сигнала о дальнейшем направлении развития. От этого зависит организация рынков и система регулирования внутри ЕАЭС. Российский лидер напомнил, что в рамках ЕАЭС Армения получает доступ к огромному защищённому рынку, беспошлинную торговлю, единые стандарты и низкие цены на энергоносители, что уже привело к значительному росту экономики.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также высказалась резко, заявив, что Москва не намерена финансировать евроинтеграцию Армении. Она отметила, что ЕС проводит враждебную политику в отношении России, поддерживая киевских террористов, и что армянское руководство пытается 'сидеть на двух стульях', что никого не устраивает. Захарова подчеркнула, что ЕАЭС не покидал Армению, а наоборот, сотрудничество приносит ощутимые выгоды.

В свою очередь, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу привёл цифры: за десять лет членства в ЕАЭС ВВП Армении вырос почти втрое, с 10,5 до 29 миллиардов долларов, причём за последние три года рост составил 40 процентов. Рынок ЕАЭС насчитывает 185 миллионов потребителей, а с учётом соглашений о свободной торговле - 700 миллионов. Эксперты предупреждают, что попытка переориентации экспорта с ЕАЭС на ЕС будет болезненной и приведёт к глубокому экономическому кризису и долговой кабале у Запада.

Например, только компенсация разницы в цене на российский газ, который составляет 84 процента импорта Армении, потребует около миллиарда долларов в год, что ЕС вряд ли возместит. В результате газ подорожает в 3-4 раза, ударив по населению. Уже сейчас видны последствия: Россия приостановила ввоз армянской минеральной воды из-за нарушений.

Премьер-министр Никол Пашинян обещает компенсировать убытки производителям и уверяет, что экономика станет настолько богатой, что не заметит роста цен, однако оппозиция, в частности блок 'Сильная Армения', выступает за сохранение союзнических отношений с Москвой. Таким образом, Армения стоит перед историческим выбором, который определит её будущее на десятилетия вперёд

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Армения ЕАЭС Евросоюз Путин Экономика

 

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