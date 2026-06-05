Путин заявил, что Зеленский просил о встрече через российского бизнесмена

Во время ПМЭФ президент России сообщил о полученной через посредника просьбе украинского лидера к личной встрече, подчеркнув, что диалог невозможен без прекращения атак, и ответил на открытое письмо Зеленского, обратившись к российским военным.

Президент России Владимир Путин рассказал на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, что украинский лидер Владимир Зеленский обратился к нему с просьбой о личной встрече.

По словам Путина, несколько недель назад один из представителей российского бизнес‑круга сообщил, что его пригласили в Киев для того, чтобы увидеть, что происходит в столице Украины, и встретиться с автором открытого письма, в котором предлагалась быстая остановка войны. После возвращения из Киева бизнесмен передал президенту устную просьбу Зеленского о диалоге. Путин отметил, что никогда не отказывался от встречи, но не желает продолжать переговоры без конкретных действий со стороны Украины.

Он привёл пример трагедии 22 мая, когда в Луганской народной республике был совершен теракт по мотивам террористической атаки, в результате которого погибли дети и подростки, и спросил своего собеседника, как можно просить о диалоге, одновременно совершая такие преступления. Бизнесмен не смог дать объяснений, но сообщил, что из Киева звучат новые звонки, и пообещал связаться позже, после чего разговоры прекратились. Путин не назвал имя посредника и не раскрыл детали встречи.

После того как Зеленский разместил открытое письмо с предложением завершить военные действия, Песков, пресс‑секретарь Кремля, заявил, что президенту уже доложили о содержании письма и что он ответит на него в ходе пленарного заседания. Однако в ответе Путин обратился не к украинскому лидеру, а к российским военным, подчеркнув, что окончательное решение о прекращении боевых действий может быть принято лишь после завершения специальных операций и обеспечения безопасности на оккупированных территориях.

По словам российского руководителя, дальнейший диалог возможен только при условии, что украинская сторона прекратит террористические акты и полностью выполнит требования, выдвинутые в официальных заявлениях. В контексте дипломатических усилий, упоминаются имена нескольких бизнесменов, которые ранее участвовали в неформальных контактах между сторонами. Среди них Роман Абрамович, который в 2022 году стал доверенным лицом Владимира Путина, а также Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, который, по сообщениям, встречался со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Информация о его поездках в Киев отсутствует.

Таким образом, официальные каналы остаются закрытыми, а любые попытки личного диалога зависят от действий на поле боя и от того, как обе стороны интерпретируют происходящие в регионе события





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