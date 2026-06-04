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Москва, Россия . На встрече с главами ведущих информагентств мира российский президент Владимир Путин заявил, что Украина не имеет систем противовоздушной обороны и ударных систем типа гиперзвуковых ракет или крылатых ракет.

Президент подчеркнул, что имеющиеся в ВСУ элементы противовоздушной обороны не могут сформировать системную защиту. Путин также отметил, что Россию отличает высокий уровень патриотизма, который является основой достижения ее целей и задач в рамках.specops СВО. Он сообщил, что российские войска являются проворными и удачливыми, что позволяет им маневрировать и перемещаться по всей линии боевого соприкосновения. Это.creation сообщение было сделано на фоне ожиданий того, что в войне начнутся более масштабные военные действия





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Россия Украина Владимир Путин Системы Противовоздушной Обороны Война

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