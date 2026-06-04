Путешествие по Золотому кольцу на двоих в июне 2026 года обойдется в 60-85 тыс. рублей в экономном режиме и в 90-130 тыс. рублей при более спокойном сценарии без охоты за каждой скидкой.

Путешествие по Золотому кольцу на двоих в июне 2026 года обойдется в 60-85 тыс. рублей в экономном режиме и в 90-130 тыс. рублей при более спокойном сценарии без охоты за каждой скидкой.

Для самостоятельной поездки из Москвы на автомобиле на 7 дней разумно заложить 60-85 тыс. рублей на двоих в экономном режиме и 90-130 тыс. рублей на двоих для спокойного путешествия без охоты за каждой скидкой. Организованный автобусный тур на 5-6 дней сейчас стоит примерно 31-44 тыс. рублей с человека, но часть питания, дополнительные экскурсии и личные расходы могут оплачиваться отдельно





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Золотое Кольцо Путешествие Туризм Москва Золотое Кольцо России

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Суперкомпьютер посчитал сборную Испании фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 годаСуперкомпьютер статистической платформы Opta оценил шансы сборных‑участников чемпионата мира по футболу 2026 года на победу.

Read more »

Вышел трейлер сказки «Царевна Несмеяна» со звёздами «Слова пацана» — выход 1 октябряФильм Царевна Несмеяна (2026) — смотреть трейлер онлайн, дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры

Read more »

«Челси» показал домашнюю форму на сезон-2026/27«Челси» представил домашнюю форму на сезон-2026/27.

Read more »

«Лента» купила сеть гипермаркетов «О'кей»Ребрендинг магазинов проведут до конца 2026 года

Read more »

007: First Light: как авторы Hitman создали лучший аналог Uncharted 4 за последние 10 летЛучшее приключение 2026 года на сегодня.

Read more »

«Авангард» победил в номинации «Лучшая пресс-служба», Зислис признан лучшим журналистом, Сурин – лучшим блогером-хоккеистом. КХЛ объявила лауреатов премии по маркетингу и коммуникациямFONBET КХЛ объявила лауреатов премии по маркетингу и коммуникациям 2026 года.

Read more »