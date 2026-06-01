Психиатр предупредил о симптомах эмоционального выгорания у школьников и студентов

Психиатр клиники ментального здоровья "Аксона" Евгений Дикарев предупредил о симптомах эмоционального выгорания у школьников и студентов. Он напомнил, что постоянная усталость, раздражительность, ощущение "онемения" и снижение успеваемости могут указывать на эмоциональное выгорание. Кроме того, внезапное пренебрежительное отношение к учебе, преподавателям и однокурсникам должно насторожить.

"О выгорании могут говорить постоянная усталость, которая сохраняется даже после сна, раздражительность по пустякам, плаксивость или ощущение"онемения". Такое состояние молодые люди описывают словосочетанием"выжатый, как лимон", - отметил врач в беседе с" На выгорание также может указывать снижение успеваемости. У эмоционально и интеллектуально истощенного студента нередко возникает ощущение синдрома самозванца, падает концентрация, ухудшается память, а хорошие оценки не приносят удовлетворения. Кроме того, должны насторожить внезапное появившееся пренебрежительное, циничное отношение к учебе, преподавателям и однокурсникам, добавил Дикарев.

