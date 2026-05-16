Психиатр прокомментировал странное поведение Илона Маска на приеме в Пекине

Психиатр и нарколог Василий Шуров прокомментировал поведение американского предпринимателя Илона Маска на государственном приеме в Пекине с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. Маск начал себя странно вести, выпучивая глаза, прищуриваясь, водия зрачками в разные стороны и перекашивая рот.

Москва, 16 мая - АиФ-Москва. Психиатр и нарколог Василий Шуров прокомментировал для aif.ru поведение американского предпринимателя Илона Маска на государственном приеме в Пекине с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина.

Во время мероприятия бизнесмен начал себя странно вести. На кадрах, попавших в Сеть, Маск выпучивает глаза, прищуривается, водит зрачками в разные стороны, а его рот перекашивает. В то время как остальные члены делегации, включая стоявшего рядом главу Apple Тима Кука, сохраняли вежливые улыбки для протокольной фотосъемки, Маск корчил рожи и показывал большие пальцы. Шуров, проанализировав видео, напомнил, что сам миллиардер неоднократно публично рассказывал о своем диагнозе, который, по мнению врача, и может объяснять эксцентричные выходки бизнесмена.

"Илон Маск всем рассказывает, что он является высокофункциональным аутистом с синдромом Аспергера. А у аутистов социальная коммуникация и поведение в обществе действительно достаточно сильно нарушены. Маск часто демонстрирует такую эксцентричность. Давайте вспомним его недавнюю драку с министром финансов, после которой он еще и ходил гордо, выставляя напоказ фингал.

Человек, мягко говоря, немного неадекватен в своих поведенческих реакциях", — прокомментировал ситуацию Василий Шуров. По словам эксперта, людям с расстройством аутистического спектра бывает сложно считывать социальный контекст и соблюдать формальные нормы поведения на официальных мероприятиях, что и могло вылиться в неуместное гримасничанье перед камерами. Ранее Шуров отметил, что Маск мог гримасничать на приеме в Пекине из-за алкоголя. Ранее Шуров отметил, что Маск мог гримасничать на приеме в Пекине из-за алкоголя.

Ранее Шуров отметил, что Маск мог гримасничать на приеме в Пекине из-за алкоголя





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Илон Маск Поведение Прием В Пекине Социальный Контекст Расстройство Аутистического Спектра Алкоголь

United States Latest News, United States Headlines