Психолог дала советы родителям выпускников после получения баллов ЕГЭ

Психолог Евгения Синкевич поделилась советами родителям выпускников, чтобы они не критиковали своих детей после получения баллов ЕГЭ.
Психолог Евгения Синкевич поделилась советами родителям выпускников, чтобы они не критиковали своих детей после получения баллов ЕГЭ . По ее мнению, родителям важно заменить критикующие слова на слова поддержки, чтобы ребенок чувствовал любовь и принятие.
В стрессовой ситуации ребенок не воспринимает логические доводы, а лишь считывает интонацию. Поэтому родителям следует говорить коротко и сказать, что они рядом и понимают, как ребенку тяжело. Ребенок может переживать потерю своих ожиданий, поэтому важно повторять, что неудачи случаются, а любовь близких не зависит от цифр. Сильные эмоции переживают и сами родители, поэтому им важно честно спросить себя, о ком идет речь: о переживаниях за ребенка или о разрушенных фантазиях о его будущем
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