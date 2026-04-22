Психологи предупреждают: депрессия и стресс опасны за рулем

Кризисный психолог Варвара Ликунова рассказала о рисках вождения в состоянии депрессии, тревоги, стресса и эмоционального выгорания. Специалист подчеркнула, что эти состояния снижают внимание, реакцию и контроль над эмоциями, что делает управление автомобилем опасным.

Москва, 22 апреля – Психологи предостерегают от вождения в состоянии выраженной депрессии, тревожных расстройств, панических атак, острого стресс а и эмоционального выгорания. Кризисный психолог Варвара Ликунова в интервью подчеркнула, что эти состояния существенно снижают внимание, скорость реакции и способность контролировать эмоции, что делает управление транспортным средством крайне опасным.

Депрессия, в частности, может приводить к отвлечению от дорожной обстановки и замедленной реакции на меняющиеся условия. Человек, находящийся в депрессивном состоянии, может попросту не замечать важные сигналы или реагировать на них с опозданием, что увеличивает риск возникновения аварийной ситуации. Паническая атака, возникающая за рулем, представляет собой еще большую угрозу. Она может проявляться как в виде резких, непредсказуемых маневров, вызванных внезапным приступом страха, так и в виде полного ступора, когда водитель теряет способность к каким-либо действиям.

В обоих случаях последствия могут быть катастрофическими. Особую опасность представляет вождение после пережитых травмирующих событий или участия в дорожно-транспортных происшествиях. Психика, не успевшая восстановиться после таких потрясений, становится уязвимой для «флэшбэков» – внезапных, ярких воспоминаний о травматическом опыте. Эти воспоминания могут вызывать сильную эмоциональную реакцию и перегрузку нервной системы, что приводит к потере контроля над автомобилем.

Даже если «флэшбэки» не возникают, общее состояние психической нестабильности после травмы значительно повышает риск ошибок и неадекватных действий на дороге. Кроме того, сильное истощение, как физическое, так и эмоциональное, увеличивает вероятность микросна за рулем и потери концентрации. Микросон – это кратковременная потеря сознания, которая длится всего несколько секунд, но этого достаточно, чтобы потерять контроль над автомобилем и спровоцировать ДТП.

Состояния повышенной импульсивности и агрессии также крайне неблагоприятны для вождения, поскольку они повышают вероятность рискованного поведения на дороге, такого как превышение скорости, агрессивное маневрирование и игнорирование правил дорожного движения. Важно понимать, что эти состояния не только ухудшают способность водителя к безопасному управлению автомобилем, но и создают угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения. Не менее важным фактором, влияющим на безопасность вождения, является медикаментозная терапия.

Многие лекарственные препараты, используемые для лечения депрессии и тревожных расстройств, такие как антидепрессанты и транквилизаторы, могут вызывать побочные эффекты, такие как сонливость, заторможенность и снижение концентрации внимания. Особенно выражены эти эффекты на этапе адаптации к препаратам, когда организм только начинает привыкать к новой лекарственной нагрузке. В связи с этим врачи часто рекомендуют пациентам, начинающим прием антидепрессантов или транквилизаторов, временно воздержаться от вождения до тех пор, пока не стабилизируется их состояние и не исчезнут побочные эффекты.

Самолечение в данном случае недопустимо, и любое решение об изменении режима вождения должно приниматься только после консультации с врачом. Необходимо помнить, что безопасность на дороге – это приоритет, и не стоит рисковать своей жизнью и жизнью других людей, садясь за руль в состоянии, которое может негативно повлиять на вашу способность к безопасному управлению автомобилем. Важно прислушиваться к своему состоянию и не игнорировать признаки психического неблагополучия. Если вы чувствуете, что вам трудно справляться с эмоциями, обратитесь за помощью к специалисту





