Психолог объяснила, почему российские зумеры отказываются взрослеть

Психолог Ольга Романив рассказала о причинах отказа поколения Z от традиционной взрослой жизни: культурный сдвиг и экономические трудности заставляют молодых людей оставаться вечными детьми.

В последние годы в России наблюдается устойчивый тренд среди молодых людей, преимущественно поколения Z (зумеров), на сознательный отказ от традиционных атрибутов взрослой жизни. Они не спешат создавать семьи, избегают карьерных гонок, уклоняются от ответственности и стремятся как можно дольше сохранить ощущение юношеской беззаботности.

Психолог Ольга Романив в беседе с нашим изданием объяснила глубинные причины этого феномена, которые коренятся как в культурных сдвигах, так и в экономических реалиях. По словам эксперта, ключевым фактором является кардинальное изменение восприятия детства и юности. Если раньше эти периоды рассматривались исключительно как подготовительный этап к взрослой жизни, то теперь они приобрели самодостаточную ценность. Современная культура активно транслирует идею о том, что взрослеть вовсе не обязательно: можно оставаться вечным ребёнком и при этом быть успешным и счастливым.

Этот нарратив поддерживается медиа, рекламой и социальными сетями, где образ беззаботной молодости романтизируется и подаётся как идеал. Однако за внешней привлекательностью инфантильности скрываются вполне реальные экономические трудности. Молодые люди сталкиваются с серьёзными препятствиями на пути к финансовой независимости: высокие цены на жильё, нестабильность рынка труда, низкие стартовые зарплаты. Традиционные критерии взрослости - собственное жильё, стабильный доход, способность содержать семью - становятся труднодостижимыми.

В результате многие зумеры предпочитают отложить принятие серьёзных обязательств, выбирая комфортную для себя модель жизни, где нет места жёстким дедлайнам и судьбоносным решениям. Психолог также подчеркнула, что взрослая жизнь ассоциируется у молодёжи не только с правами, но и с колоссальной ответственностью. Нужно принимать решения, которые повлияют на будущее, отвечать не только за себя, но и за других, сталкиваться с рисками и неудачами. Это порождает глубинный психологический страх, который подкрепляется отсутствием уверенности в завтрашнем дне.

В такой ситуации отказ от взросления становится своеобразным защитным механизмом, позволяющим избежать тревоги и разочарований. Несмотря на то что некоторые эксперты видят в этой тенденции угрозу для общества, Ольга Романив призывает не судить зумеров строго. Она отмечает, что их поведение является адаптивной реакцией на изменяющиеся условия. Вместо того чтобы критиковать молодёжь за инфантильность, стоит задуматься о создании более благоприятной среды для взросления: доступного жилья, стабильной занятости, социальных гарантий.

Только тогда люди смогут без страха переходить во взрослую жизнь, сохраняя при этом внутреннюю свободу и радость. В целом, феномен осознанного отказа от взросления отражает глубокие социально-экономические и культурные изменения, происходящие в России. Понимание этих процессов поможет выработать адекватные меры поддержки молодёжи и снизить уровень стресса, связанного с переходом во взрослость. Эксперт уверена, что диалог между поколениями и учёт новых реалий позволят найти баланс между традиционными ценностями и современными запросами





