Психиатр Евгений Кульгавчук рассказал, что такое перепады настроения и как с ними бороться. Он объяснил, что это не всегда означает болезнь, а может сигнализировать о психологических проблемах или причинах, таких как проблемы с щитовидной железой или предменструальный дисфорический расстройство.

Перепады настроения — это симптом, который всегда о чём-то сигнализирует, но не всегда означает болезнь , рассказал в беседе с RT психиатр Евгений Кульгавчук.

"Представьте ведро. Если вы постоянно черпаете из него воду (стресс, недосып, многозадачность), а доливаете редко (отдых, радость), то сначала насос будет хватать воздух — это и есть перепады от бодрости к апатии. Это не болезнь, а крик о помощи нейромедиаторов (дофамина, серотонина)", — пояснил врач. Также перепады настроения могут сигнализировать о ряде психологических проблем — например, пограничном расстройстве личности, СДВГ (эмоциональная дисрегуляция у взрослых) или биполярном аффективном расстройстве (БАР).

Кроме того, причиной такого состояния могут быть проблемы с щитовидной железой (гипертиреоз часто маскируется под тревожное расстройство с раздражительностью) и предменструальное дисфорическое расстройство. К факторам, расшатывающим настроение, психиатр отнёс дофаминовые ямы (например, быстрый дофамин от коротких видео в соцсетях), недосып и подавленную агрессию при проблемах в коммуникации и невозможности сказать "нет". Поводами для визита к специалисту врач назвал спонтанную смену настроения без внешних причин с фазами более четырёх дней, потерю критики в периоды подъёма, дереализацию и мысли о нежелании жить.

"Вариант нормы (где работает самопомощь) — вы реактивны. То есть перепад всегда имеет триггер, и он краткосрочен... Это говорит о высокой чувствительности нервной системы. Это не болезнь, а темперамент, с которым можно научиться жить", — поделился Кульгавчук.

Он также назвал способы самопомощи и профилактики: ведение дневника состояний (с колонками: дата — ситуация — мысль — эмоция — действие), сенсорная перезагрузка (погрузить лицо в воду на 10—15 секунд — ритм сердца замедлится, психика переключится на выживание, а не на панику), гигиена дофамина (первый час после пробуждения — без гаджетов). Готовятся новые удары по тыловым регионам: СВР сообщила о планах Киева запускать БПЛА вглубь России из стран Балтии "Больше проволочек не будет": прокуратура Татарстана помогла семье участника СВО оформить выплаты на детей "15 минут — и ничего от них не останется": в России ответили на призыв МИД Литвы к НАТО напасть на Калинингра





RT на русском / 🏆 17. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Перепады Настроения Психиатр Болезнь Предупреждение Предотвращение Помощь Способы Предупреждение Предотвращение Психиатр Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Предотвращение Предупреждение Пре

United States Latest News, United States Headlines