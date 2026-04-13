Прямая трансляция схождения Благодатного огня и последствия наводнений в России

Едим Дома представляет трансляцию схождения Благодатного огня из Иерусалима и обзор пленарной сессии Конференции КИТ, а также информацию о масштабных наводнениях в южных регионах России.

Едим Дома представляет вашему вниманию прямую трансляцию торжественной церемонии схождения Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалим е. Присоединяйтесь к нам 11 апреля, начиная с 13:00 по московскому времени, чтобы разделить радость и благодать этого великого события. Трансляция будет сопровождаться комментариями и подробным освещением всех этапов церемонии, от входа Патриарха Иерусалим ского Феофила III в Кувуклию до появления Святого Света.

Не пропустите возможность стать свидетелями этого чуда, которое ежегодно собирает тысячи верующих со всего мира. Мы постараемся передать атмосферу священного места и духовное волнение, которое испытывают паломники, ожидая появления Благодатного огня. Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе пережить это важное событие, укрепляющее веру и дарующее надежду. Обещаем качественную трансляцию и информативное освещение, чтобы каждый зритель мог почувствовать себя частью этого священного действа. Мы будем рады видеть вас на нашей трансляции, чтобы вместе разделить это великое событие веры. Благодатный огонь является символом воскресения Иисуса Христа и ежегодно сходит в Иерусалиме в Великую субботу, накануне православной Пасхи. Схождение Благодатного огня считается одним из самых значимых событий для православных христиан во всем мире. Его появление предвещает Пасху и служит подтверждением веры в воскресение Христово. В Москве 8 апреля состоится пленарная сессия Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа (КИТ). На мероприятии выступят выдающиеся спикеры, включая министра экономического развития Максима Решетникова, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, министра просвещения Сергея Кравцова, главного исполнительного директора RWB Роберта Мирзояна, генерального директора АСИ Светлану Чупшеву и генерального директора Mediascope Руслана Тагиева. Модератором сессии выступит глава RWB и основательница Wildberries Татьяна Ким. Конференция КИТ представляет собой важнейшую площадку для обсуждения актуальных вопросов развития электронной коммерции, медиа и инновационных технологий в России. Спикеры поделятся своим опытом и видением будущего этих сфер, обсудят вызовы и возможности, стоящие перед российским бизнесом в условиях динамично меняющегося рынка. Ожидается, что участники конференции обменяются мнениями по широкому спектру тем, включая цифровизацию экономики, развитие маркетплейсов, новые тренды в медиа и рекламе, а также поддержку инновационных проектов. В рамках конференции пройдут панельные дискуссии, мастер-классы и презентации, которые предоставят участникам возможность расширить свои знания и установить новые деловые контакты. Конференция КИТ играет важную роль в формировании стратегии развития электронной коммерции и медиа в России, способствуя внедрению новых технологий и стимулированию инноваций. Участие в конференции позволит получить актуальную информацию о трендах рынка и установить полезные связи для успешного развития бизнеса. В последние дни на юге России произошли масштабные природные катаклизмы, вызванные обильными осадками, которые привели к двум мощным наводнениям. К сожалению, имеются жертвы и пострадавшие. Масштабные подтопления затронули жилые дома и инфраструктуру, что привело к перебоям в работе систем водо- и электроснабжения. Тысячи жителей были вынуждены эвакуироваться из своих домов. В горных районах зафиксированы камнепады и сходы селей, что привело к повреждению мостов и размытию дорог, значительно затруднив транспортное сообщение и доступ к пострадавшим районам. Власти региона оперативно отреагировали на чрезвычайную ситуацию, введя режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске и нескольких районах республики. Президент Российской Федерации незамедлительно отреагировал на произошедшее, поручив главе МЧС Александру Куренкову и главе Дагестана Сергею Меликову оказать всестороннюю помощь пострадавшим. Спасательные службы и волонтеры работают круглосуточно, оказывая помощь пострадавшим, обеспечивая их временным жильем, продовольствием и предметами первой необходимости. Ведется оценка ущерба, разрабатываются планы по восстановлению инфраструктуры и оказанию долгосрочной помощи населению, пострадавшему от стихийного бедствия. Правительство Российской Федерации оказывает поддержку региону, выделяя необходимые ресурсы для ликвидации последствий наводнений и восстановления пострадавших территорий. Важно отметить, что оперативная реакция властей и слаженная работа спасательных служб способствуют минимизации последствий стихии и скорейшему возвращению жизни в нормальное русло





