Прямая трансляция Благодатного огня и актуальные события в мире

Обзор новостей: прямая трансляция схождения Благодатного огня из Иерусалима, ключевые спикеры конференции КИТ в Москве и последствия наводнений в регионах.

Едим Дома представляет вашему вниманию прямую трансляцию торжественной церемонии схождения Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалим е. Присоединяйтесь к нам 11 апреля, начиная с 13:00 по московскому времени, чтобы разделить это священное событие и ощутить духовную радость.

Трансляция позволит вам быть в центре происходящего, увидеть волшебство появления Благодатного огня, и окунуться в атмосферу пасхальных празднований, даже находясь на расстоянии. Это уникальная возможность для верующих со всего мира почувствовать единение и прикоснуться к великой святыне. Не пропустите этот важный момент духовной жизни!

Одновременно с этим, в Москве, 8 апреля пройдет пленарная сессия Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа (КИТ). Ключевые спикеры конференции — министр экономического развития Максим Решетников, который расскажет о перспективах развития экономики в условиях цифровизации, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, освещающий вопросы внедрения передовых технологий в образовательный процесс, министр просвещения Сергей Кравцов, говорящий о новых подходах к обучению и воспитанию, главный исполнительный директор RWB Роберт Мирзоян, анализирующий влияние инноваций на бизнес, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, представляющая стратегии поддержки технологических стартапов, и генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев, рассказывающий о трендах в медиаиндустрии и анализе аудитории.

Модерировать мероприятие будет глава RWB, основатель Wildberries Татьяна Ким. Ожидается насыщенная программа, дискуссии и обмен опытом между ведущими экспертами отрасли.

Несмотря на духовные события и деловые встречи, в мире происходят и трагические события. К сожалению, в некоторых регионах мира сохраняется сложная обстановка. Недавние проливные дожди в нескольких регионах привели к масштабным наводнениям, унесшим жизни людей и причинившим значительный ущерб инфраструктуре.

Стихийное бедствие, вызванное обильными осадками, привело к серьезным последствиям: затоплены жилые дома, нарушено водо- и электроснабжение, эвакуированы тысячи жителей. В горных районах произошли камнепады и сели, повредив мосты и дороги, что существенно осложнило ситуацию и затруднило доступ к пострадавшим районам.

Власти оперативно отреагировали на чрезвычайную ситуацию, введя режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в городах Махачкала, Хасавюрт, Буйнакск, Дагестанские Огни, Каспийск и в нескольких районах. Президент поручил главе МЧС Александру Куренкову и главе Дагестана Сергею Меликову принять необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий стихийного бедствия.

Ведутся работы по оценке ущерба, оказанию первой медицинской помощи и предоставлению временного жилья эвакуированным жителям. Спасатели и волонтеры работают круглосуточно, чтобы минимизировать последствия трагедии и поддержать пострадавших.





/ 🏆 33. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Благодатный Огонь Иерусалим КИТ Электронная Коммерция Медиа Наводнение ЧС МЧС Дагестан

United States Latest News, United States Headlines