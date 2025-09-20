Прямая трансляция: Петр Гуменник стартует в Пекине на пути к Олимпиаде-2026

В Пекине стартует второй соревновательный день отборочного турнира к Олимпийским играм 2026. Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят со своими программами. Следите за обновлениями, результатами и выступлениями спортсменов в нашей прямой трансляции.

Это прямая трансляция с автоматическим обновлением постов, созданная для удобного отслеживания хода события. Вы можете настроить частоту автоматического обновления, используя специальную кнопку со стрелкой. В Пекин е сегодня стартует второй соревновательный день отборочного турнира на Олимпийские игры 2026 года. В борьбу вступают мужчины, демонстрируя свои короткие программы. Россию на этих соревнованиях представляет петербуржец Петр Гуменник .

Фигурист уже представил свою короткую программу российской публике, поставленную Даниилом Глейхенгаузом под музыку из кинофильма «Парфюмер». Однако болельщики и эксперты пока не смогли в полной мере оценить костюмы, так как Петя выступал в тренировочной форме. Особое внимание привлекает одна деталь, которую все заметили, — это платок. Согласно задумке, он будет пришит к финальной версии костюма, чтобы избежать возможных казусов при падении на лед. \Аделия Петросян уже порадовала публику своей короткой программой, став первой по итогам первого дня соревнований. Теперь фигуристка находится в шаге от получения путевки на Олимпийские игры. Остался последний решающий этап. В Пекине Аделия представит свою произвольную программу прошлого года, под названием «Танго». Многие эксперты сочли эту постановку успешной, российские болельщики также полюбили ее. Но пока остается загадкой, будет ли Петросян выполнять элементы повышенной сложности. «В целом, как отметила Аделия, все прошло нормально, был рабочий прокат. Немного заставила понервничать ситуация с лутцем, но затем она уверенно выполнила каскад, как и другие элементы. Полученные оценки ожидаемы. Если бы лутц был исполнен идеально, то она могла бы получить 70-70,50 баллов. Как я и говорил ранее, не стоит ожидать высоких компонентов на первых международных соревнованиях. Помню, когда мы ездили с Алиной Загитовой или Аней Щербаковой на первые международные старты, у них были примерно те же компоненты - 31,50 балла. Затем, с большим количеством соревнований и новыми победами, компоненты росли. Но сейчас такой возможности нет. Будет только один старт и второй», – поделился эксперт. \Несмотря на то, что соперники нашего фигуриста не кажутся такими грозными, как мы привыкли видеть, в китайской столице у него могут возникнуть сложности, включая потенциальное влияние судей. К слову, об Олимпиаде фигурист всегда думал как о чем-то далеком, с присущей ему долей скептицизма. Но теперь удача, кажется, повернулась к нему лицом. Главное сейчас – проявить себя достойно в Пекине. Для зарубежной публики Гуменник, скорее всего, станет настоящим открытием, ведь на международной арене Петр не появлялся, кажется, целую вечность. Что ж, самое время познакомиться с нашим спортсменом поближе. Осталось около часа до начала коротких программ среди одиночников. Наш спортсмен во всеоружии. И при параде. У Пети красивый костюм, но будет ли платок? Контент программы проще, чем на Кубке Санкт-Петербурга: четверной флип – тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель. Это выглядит вполне логично – сейчас нет смысла идти на излишний риск! Если вы пропустили, корреспондент и заместитель шеф-редактора отдела фигурного катания «Чемпионата» Анастасия Матросова провела интервью с первым тренером Петра Гуменника. Это очень милое и душевное интервью. То, что нужно, перед важным турниром петербургского фигуриста. Всем привет! Не спим – изо всех сил ждем короткую программу Петра Гуменника в Пекине. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить ничего важного





