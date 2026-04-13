Прямая трансляция Благодатного огня, конференция КИТ и последствия наводнений

В новостном выпуске: трансляция схождения Благодатного огня из Иерусалима, ключевые спикеры конференции КИТ в Москве и оперативная информация о последствиях наводнений в Дагестане.

Едим Дома представляет вашему вниманию прямую трансляцию торжественной церемонии схождения Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Присоединяйтесь к нам 11 апреля, начиная с 13:00 по московскому времени, чтобы разделить этот священный момент и ощутить благодать, сходящую на мир в преддверии праздника Пасхи. Трансляция будет сопровождаться комментариями экспертов, детальным описанием происходящего и возможностью для зрителей окунуться в атмосферу святыни. Мы обеспечим качественное изображение и звук, чтобы каждый зритель смог почувствовать себя частью этого великого события. Не пропустите это важное событие, которое объединяет миллионы верующих по всему миру. Оставайтесь с нами, чтобы стать свидетелями чуда и получить духовное утешение.

В Москве, 8 апреля, состоится ключевое событие для представителей инновационных технологий, электронной коммерции и медиа – пленарная сессия Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа (КИТ). На мероприятии выступят выдающиеся спикеры, включая министра экономического развития Максима Решетникова, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, министра просвещения Сергея Кравцова, а также ключевые фигуры бизнеса: главного исполнительного директора RWB Роберта Мирзояна, генерального директора АСИ Светлану Чупшеву и генерального директора Mediascope Руслана Тагиева. Модератором сессии выступит глава RWB и основатель Wildberries Татьяна Ким. Конференция обещает стать площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития отрасли, обмена опытом и выработки стратегий для будущего. Участники смогут узнать о новейших трендах в области электронной коммерции, медиа и инновационных технологиях, а также получить ценные инсайты от ведущих экспертов и представителей власти. Ожидается, что на конференции будут рассмотрены вопросы цифровизации, развития онлайн-торговли, влияния медиа на общество и перспективы инноваций в различных отраслях экономики. КИТ – это возможность для профессионалов отрасли укрепить свои позиции, найти новых партнеров и получить вдохновение для дальнейшего развития.

Трагические события развернулись в результате экстремальных погодных условий. Два мощных наводнения, обрушившихся на регион, привели к серьезным последствиям. К сожалению, имеются подтвержденные случаи гибели людей, а также значительное количество пострадавших, нуждающихся в медицинской помощи и поддержке. Масштабные подтопления затронули жилые дома, инфраструктуру и объекты жизнеобеспечения. Нарушена работа систем водо- и электроснабжения, что усугубляет и без того сложную ситуацию. Из зоны затопления эвакуированы тысячи жителей, которым сейчас необходима помощь в организации временного жилья и обеспечении всем необходимым. В горных районах, помимо наводнений, произошли камнепады и сошли селевые потоки, которые нанесли урон дорожной инфраструктуре: повреждены мосты, размыты дороги, затруднено транспортное сообщение. В связи с чрезвычайной ситуацией власти региона приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске и нескольких районах республики. Президент Российской Федерации поручил главе МЧС Александру Куренкову и главе Республики Дагестан Сергею Меликову оперативно организовать оказание всесторонней помощи пострадавшим, включая предоставление жилья, продовольствия, медикаментов и организацию спасательных операций.





