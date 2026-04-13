Head Topics

Прямая трансляция Благодатного огня, конференция КИТ и последствия наводнений

Общество News

📆4/13/2026 5:14 AM
📰
133 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 74% · Publisher: 51%

В новостном выпуске: трансляция схождения Благодатного огня из Иерусалима, ключевые спикеры конференции КИТ в Москве и оперативная информация о последствиях наводнений в Дагестане.

Едим Дома представляет вашему вниманию прямую трансляцию торжественной церемонии схождения Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Присоединяйтесь к нам 11 апреля, начиная с 13:00 по московскому времени, чтобы разделить этот священный момент и ощутить благодать, сходящую на мир в преддверии праздника Пасхи. Трансляция будет сопровождаться комментариями экспертов, детальным описанием происходящего и возможностью для зрителей окунуться в атмосферу святыни. Мы обеспечим качественное изображение и звук, чтобы каждый зритель смог почувствовать себя частью этого великого события. Не пропустите это важное событие, которое объединяет миллионы верующих по всему миру. Оставайтесь с нами, чтобы стать свидетелями чуда и получить духовное утешение.

В Москве, 8 апреля, состоится ключевое событие для представителей инновационных технологий, электронной коммерции и медиа – пленарная сессия Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа (КИТ). На мероприятии выступят выдающиеся спикеры, включая министра экономического развития Максима Решетникова, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, министра просвещения Сергея Кравцова, а также ключевые фигуры бизнеса: главного исполнительного директора RWB Роберта Мирзояна, генерального директора АСИ Светлану Чупшеву и генерального директора Mediascope Руслана Тагиева. Модератором сессии выступит глава RWB и основатель Wildberries Татьяна Ким. Конференция обещает стать площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития отрасли, обмена опытом и выработки стратегий для будущего. Участники смогут узнать о новейших трендах в области электронной коммерции, медиа и инновационных технологиях, а также получить ценные инсайты от ведущих экспертов и представителей власти. Ожидается, что на конференции будут рассмотрены вопросы цифровизации, развития онлайн-торговли, влияния медиа на общество и перспективы инноваций в различных отраслях экономики. КИТ – это возможность для профессионалов отрасли укрепить свои позиции, найти новых партнеров и получить вдохновение для дальнейшего развития.

Трагические события развернулись в результате экстремальных погодных условий. Два мощных наводнения, обрушившихся на регион, привели к серьезным последствиям. К сожалению, имеются подтвержденные случаи гибели людей, а также значительное количество пострадавших, нуждающихся в медицинской помощи и поддержке. Масштабные подтопления затронули жилые дома, инфраструктуру и объекты жизнеобеспечения. Нарушена работа систем водо- и электроснабжения, что усугубляет и без того сложную ситуацию. Из зоны затопления эвакуированы тысячи жителей, которым сейчас необходима помощь в организации временного жилья и обеспечении всем необходимым. В горных районах, помимо наводнений, произошли камнепады и сошли селевые потоки, которые нанесли урон дорожной инфраструктуре: повреждены мосты, размыты дороги, затруднено транспортное сообщение. В связи с чрезвычайной ситуацией власти региона приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске и нескольких районах республики. Президент Российской Федерации поручил главе МЧС Александру Куренкову и главе Республики Дагестан Сергею Меликову оперативно организовать оказание всесторонней помощи пострадавшим, включая предоставление жилья, продовольствия, медикаментов и организацию спасательных операций.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

 /  🏆 33. in RU

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-13 08:14:33