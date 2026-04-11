Прямая трансляция Пасхальной службы из Храма Христа Спасителя: как и где смотреть в 2026 году

📆4/11/2026 10:21 PM
📰Известия
В ночь с 11 на 12 апреля 2026 года состоится Пасхальное богослужение. Известия проведут прямую трансляцию из Храма Христа Спасителя, которую можно будет смотреть онлайн на сайте издания и федеральных телеканалах. Узнайте подробности о начале службы, ее продолжительности и духовном значении.

В ночь с 11 на 12 апреля 2026 года во всех православных храмах России пройдут торжественные Пасха льные Богослужения, посвященные Светлому Христову Воскресению. Праздничная служба, являющаяся одним из важнейших событий для православных христиан, начинается после 23:00 и продолжается примерно до трех часов утра.

Издание Известия традиционно ведет прямую трансляцию из главного храма страны – Храма Христа Спасителя, предоставляя возможность верующим по всей России и за ее пределами присоединиться к празднованию независимо от их местонахождения. Эта трансляция, которая проводится уже в 36-й раз, является значимым событием, объединяющим миллионы людей в духовном единстве.\Прямую трансляцию Пасхальной службы из Храма Христа Спасителя возглавит предстоятель Русской православной церкви – Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Посмотреть торжественное богослужение можно будет не только на сайте Известий, но и на федеральных телеканалах, что обеспечивает максимально широкий охват аудитории. История трансляций Пасхальных богослужений насчитывает десятилетия: впервые возможность наблюдать за праздничной службой в прямом эфире появилась у россиян в 1991 году, когда трансляции велись сразу на нескольких каналах. Изначально церковь стремилась привлечь больше прихожан, надеясь, что торжественность и красота службы заинтересует даже тех, кто далек от религии. За годы своего существования трансляции богослужений, особенно в дни крупных церковных праздников, стали неотъемлемой частью жизни верующих. Современные технологии позволяют людям из любой точки мира, будь то дом, больница или другая страна, почувствовать сопричастность к празднику, увидеть и услышать пасхальную службу, разделить радость Светлого Христова Воскресения.\Пасхальное богослужение, которое начнется после 23:00, предполагает определенный порядок. Прихожане обычно собираются в храмах заранее, предвкушая предстоящее торжество. Служба открывается Пасхальной полунощницей, во время которой в храме гасят паникадила – большие люстры под куполом, создавая атмосферу таинственности и благоговения. Перед Царскими вратами устанавливается подобие гробницы с плащаницей – полотном с изображением Христа. После чтения канона Великой субботы плащаницу переносят в алтарь, что символизирует погребение и последующее Воскресение Спасителя. Далее следует крестный ход, который в зависимости от традиций конкретного храма начинается либо ровно в полночь, либо за 15-20 минут до нее. После шествия участники возвращаются в храм, где совершается заутреня. Во время заутрени диакон произносит великую ектению, а хор исполняет пасхальный канон, состоящий из восьми песнопений. Каждая часть канона сопровождается каждением – священнослужители обходят храм с кадилом, напоминая о явлениях воскресшего Христа ученикам. В завершение утрени происходит христосование – верующие и священники обмениваются пасхальными яйцами, трижды целуются и приветствуют друг друга словами Христос воскресе!, отвечая: Воистину воскрес!. Завершается богослужение праздничной литургией, во время которой Евангелие читается на нескольких языках: русском, церковнославянском, латинском и греческом, а в отдельных регионах – и на национальных. После литургии желающие могут причаститься и принять участие в освящении артоса – особого праздничного хлеба, символизирующего Воскресение Христа и Его пребывание среди верующих. В течение недели артос носят в крестных ходах, а затем раздают верующим.\Посмотреть трансляцию пасхального богослужения из Храма Христа Спасителя можно будет на сайте Известий и на федеральных телеканалах. Запись богослужения также будет опубликована на сайте Московского патриархата. Кроме того, многие крупные храмы, такие как Казанский кафедральный собор или храм Рождества Христова в Красноярске, проводят собственные онлайн-трансляции, доступные в социальных сетях. Это предоставляет возможность верующим, не имеющим возможности присутствовать на службе лично, ощутить атмосферу праздника и приобщиться к торжеству.\Светлое Христово Воскресение – главный христианский праздник, символизирующий победу жизни над смертью, веры над неверием, добра над злом. Пасха напоминает о самопожертвовании Иисуса Христа, принявшего мученическую смерть на кресте ради спасения человечества, и о Его славном Воскресении, открывшем путь к вечной жизни. Этот праздник – время духовного обновления, радости и надежды. Подготовка к Пасхе включает в себя Великий пост, период духовного очищения и молитвы, а также освящение пасхальных куличей, яиц и других продуктов. Пасха – это время, когда люди делятся радостью, обмениваются пасхальными яйцами, символизирующими новую жизнь, и собираются вместе за праздничным столом. В этот день принято прощать обиды, помогать нуждающимся и творить добрые дела

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ЦСКА, 10 апреля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 0 : 0 - Фонбет КХЛ — плей-офф 2025/2026 (Кубок Гагарина 2026)ЦСКА, 10 апреля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 0 : 0 - Фонбет КХЛ — плей-офф 2025/2026 (Кубок Гагарина 2026)Авангард - ЦСКА, 10 апреля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Фонбет КХЛ — плей-офф 2025/2026 (Кубок Гагарина 2026)
ЦСКА, 10 апреля 2026 - счет 3 : 2, обзор матча, итоги и статистика встречи - Фонбет КХЛ — плей-офф 2025/2026 (Кубок Гагарина 2026)ЦСКА, 10 апреля 2026 - счет 3 : 2, обзор матча, итоги и статистика встречи - Фонбет КХЛ — плей-офф 2025/2026 (Кубок Гагарина 2026)Авангард - ЦСКА, 10 апреля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Фонбет КХЛ — плей-офф 2025/2026 (Кубок Гагарина 2026)
Салават Юлаев, 10 апреля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 1 : 0 - Фонбет КХЛ — плей-офф 2025/2026 (Кубок Гагарина 2026)Салават Юлаев, 10 апреля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 1 : 0 - Фонбет КХЛ — плей-офф 2025/2026 (Кубок Гагарина 2026)Локомотив - Салават Юлаев, 10 апреля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Фонбет КХЛ — плей-офф 2025/2026 (Кубок Гагарина 2026)
Салават Юлаев, 10 апреля 2026 - счет 2 : 0, обзор матча, итоги и статистика встречи - Фонбет КХЛ — плей-офф 2025/2026 (Кубок Гагарина 2026)Салават Юлаев, 10 апреля 2026 - счет 2 : 0, обзор матча, итоги и статистика встречи - Фонбет КХЛ — плей-офф 2025/2026 (Кубок Гагарина 2026)Локомотив - Салават Юлаев, 10 апреля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Фонбет КХЛ — плей-офф 2025/2026 (Кубок Гагарина 2026)
Торпедо, 11 апреля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 0 : 0 - Фонбет КХЛ — плей-офф 2025/2026 (Кубок Гагарина 2026)Торпедо, 11 апреля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 0 : 0 - Фонбет КХЛ — плей-офф 2025/2026 (Кубок Гагарина 2026)Металлург Мг - Торпедо, 11 апреля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Фонбет КХЛ — плей-офф 2025/2026 (Кубок Гагарина 2026)
Торпедо, 11 апреля 2026 - счет 4 : 1, обзор матча, итоги и статистика встречи - Фонбет КХЛ — плей-офф 2025/2026 (Кубок Гагарина 2026)Торпедо, 11 апреля 2026 - счет 4 : 1, обзор матча, итоги и статистика встречи - Фонбет КХЛ — плей-офф 2025/2026 (Кубок Гагарина 2026)Металлург Мг - Торпедо, 11 апреля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Фонбет КХЛ — плей-офф 2025/2026 (Кубок Гагарина 2026)
