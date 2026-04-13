Прямая трансляция Благодатного огня и последствия наводнений: обзор новостей

Обзор актуальных новостей: трансляция схождения Благодатного огня из Иерусалима, предстоящая конференция КИТ в Москве и масштабные наводнения в регионе.

Едим Дома представляет вашему вниманию прямую трансляцию торжественной церемонии схождения Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалим е. Присоединяйтесь к нам 11 апреля, начиная с 13:00 по московскому времени, чтобы разделить радость и благоговение этого великого православного праздника. Мы будем свидетелями чуда, которое ежегодно собирает тысячи верующих со всего мира. Не пропустите этот особенный момент, наполненный глубоким духовным смыслом и надеждой.

В Москве 8 апреля состоится пленарная сессия Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа (КИТ). Это знаковое событие соберет ведущих экспертов и представителей власти для обсуждения актуальных вопросов развития цифровой экономики и медиаиндустрии. В числе спикеров ожидаются выдающиеся личности, такие как министр экономического развития Максим Решетников, который поделится видением будущего российской экономики в условиях цифровой трансформации. Также выступит министр науки и высшего образования Валерий Фальков, освещающий вопросы инноваций и подготовки кадров для цифровой эпохи. Министр просвещения Сергей Кравцов расскажет о влиянии цифровых технологий на образование. Главный исполнительный директор RWB Роберт Мирзоян поделится опытом работы и перспективными направлениями развития, а генеральный директор АСИ Светлана Чупшева представит проекты по поддержке инноваций и предпринимательства. Генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев расскажет о тенденциях медиапотребления и роли данных в принятии бизнес-решений. Модератором конференции выступит глава RWB, основатель Wildberries Татьяна Ким, чья экспертиза и лидерство обеспечат эффективное обсуждение и обмен мнениями. Тем временем, в другом регионе страны разворачивается масштабная чрезвычайная ситуация, вызванная стихийными бедствиями. Два мощных наводнения нанесли серьезный урон, принеся с собой трагические последствия. К сожалению, имеются подтвержденные случаи гибели людей и пострадавшие, нуждающиеся в срочной помощи. Массовые подтопления привели к нарушению нормальной жизнедеятельности, перебоям в работе критически важных систем, таких как водо- и электроснабжение, что еще больше усугубляет ситуацию для населения. Тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться в безопасные места. В горных районах наблюдались камнепады и сходы селей, что привело к разрушениям инфраструктуры, повреждению мостов и размыву дорог, существенно затруднив доступ к пострадавшим районам. Власти региона оперативно отреагировали на чрезвычайную ситуацию, введя режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в городах Махачкала, Хасавюрт, Буйнакск, Дагестанские Огни, Каспийск и нескольких прилегающих районах. Президент страны поручил главе МЧС Александру Куренкову и главе Дагестана Сергею Меликову принять необходимые меры для оказания всесторонней помощи пострадавшим, включая предоставление жилья, продовольствия, медицинской помощи и организацию восстановительных работ. Ситуация находится под постоянным контролем, и все ресурсы направлены на ликвидацию последствий стихийного бедствия и поддержку пострадавших





